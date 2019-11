新光公主吳欣盈列民眾黨不分區　臉書發參選聲明：朝3大目標努力

▲吳欣盈發表參選聲明 。(圖/ 翻攝吳欣盈臉書)

記者楊亞璇/台北報導

台灣民眾黨19日公布不分區立委名單,新光金控大公主、新光人壽副總經理吳欣盈名列第七,吳欣盈也火速創立粉絲頁,並發表參選聲明,指出民眾黨超越藍綠的理念符合自己的理想,「我們必須超越自我,為更多人著想」,在不到60天的時間將朝3大目標努力。

吳欣盈指出,她接受台北市柯文哲市長的邀請,成為台灣民眾黨不分區立委候選人,這是個人的榮幸,也是柯市長對她財經專業以及國際觀的高度肯定。

吳欣盈說,經過長時間的審慎評估,她才定決心參選,政治(Politics)以及公共服務(Public Service)的差異,前者是自私自利,後者則是無私奉獻,「我們必須超越自我,為更多人著想」。

吳欣盈表示,「參與公共服務讓我有機會為國家、社會貢獻心力」,美國甘迺迪總統(John F. Kennedy)的名言:「不要問國家可以為你做些什麼,應該要問你可以為國家做些什麼」“ Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country.”

吳欣盈表示,她希望在不到60天的時間朝著以下三個目標來努力,包括:一、以財經實務專業提出具體政策,特別在國際競爭力、女權保障與銀 髮經濟。二、與相關產業代表,舉辦財經政策論壇,傾聽需求,尋求台灣共好策略。三、為弱勢族群提供必要協助,使他們能穩步向前,融入社會。

她強調,「這些年來我走過60個國家,我看見台灣有許多值得珍惜的特點,卻也有不少錯過時機可惜之處。我們必須加速改革推動轉變,攜手前進終結對立,開創未來新局。而民眾黨的「超越藍綠」正符合我“Change Together”的參選理念。就如愛因斯坦(Albert Einstein)所說的:「我們不能在創造問題的同時,用相同的思維來解決這些問題」、「We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. 2020年1月11日,請大家超越藍綠,讓我們一起改變台灣的未來!」

▲新光金大公主吳欣盈。(資料照/記者李毓康攝)