新光公主吳欣盈列民眾黨不分區　臉書發參選聲明：朝3大目標努力

▲吳欣盈發表參選聲明 。（圖／ 翻攝吳欣盈臉書）

記者楊亞璇／台北報導

台灣民眾黨19日公布不分區立委名單，新光金控大公主、新光人壽副總經理吳欣盈名列第七，吳欣盈也火速創立粉絲頁，並發表參選聲明，指出民眾黨超越藍綠的理念符合自己的理想，「我們必須超越自我，為更多人著想」，在不到60天的時間將朝3大目標努力。

吳欣盈指出，她接受台北市柯文哲市長的邀請，成為台灣民眾黨不分區立委候選人，這是個人的榮幸，也是柯市長對她財經專業以及國際觀的高度肯定。

吳欣盈說，經過長時間的審慎評估，她才定決心參選，政治(Politics)以及公共服務(Public Service)的差異，前者是自私自利，後者則是無私奉獻，「我們必須超越自我，為更多人著想」。

吳欣盈表示，「參與公共服務讓我有機會為國家、社會貢獻心力」，美國甘迺迪總統（John F. Kennedy）的名言：「不要問國家可以為你做些什麼，應該要問你可以為國家做些什麼」“ Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country.”

吳欣盈表示，她希望在不到60天的時間朝著以下三個目標來努力，包括：一、以財經實務專業提出具體政策，特別在國際競爭力、女權保障與銀 髮經濟。二、與相關產業代表，舉辦財經政策論壇，傾聽需求，尋求台灣共好策略。三、為弱勢族群提供必要協助，使他們能穩步向前，融入社會。

她強調，「這些年來我走過60個國家，我看見台灣有許多值得珍惜的特點，卻也有不少錯過時機可惜之處。我們必須加速改革推動轉變，攜手前進終結對立，開創未來新局。而民眾黨的「超越藍綠」正符合我“Change Together”的參選理念。就如愛因斯坦（Albert Einstein）所說的：「我們不能在創造問題的同時，用相同的思維來解決這些問題」、「We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. 2020年1月11日，請大家超越藍綠，讓我們一起改變台灣的未來！」

▲新光金大公主吳欣盈。（資料照／記者李毓康攝）