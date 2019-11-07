大陸正式啟動「6G研發」工作　投入38位專家探索技術方向

▲大陸正式啟動第六代移動通信技術研發工作。（圖／翻攝自大陸科學技術部網站）

記者馬叔安／綜合報導

大陸科技部3日會同其他相關單位，宣佈啟動第六代移動通信（6G）技術研發工作，並成立國家6G技術研發推進工作組和總體專家組，其中總體專家組由來自高校、科研院所和企業共37位專家組成，主要負責提出6G技術研究佈局建議與技術論證。

根據大陸科技部網站，除了總體專家組，推進工作組則由相關政府部門組成，職責是推動6G技術研發工作實施，該組成員當天在會議中介紹了6G技術研發態勢及未來發展思路與建議；TD產業聯盟、未來移動通信論壇代表分別介紹了前期工作開展情況、未來6G暢想及下一步工作計劃的建議。

副部長王曦指出，目前全球6G技術研究仍處於探索起步階段，技術路線尚不明確，關鍵指標和應用場景還未有統一的定義。下一步，科技部將會同有關部門，組織總體專家組，系統開展6G技術研發方案的制訂工作，開展6G技術預研，探索可能的技術方向。

網站指出，通過6G技術研發的系統佈局，凝練和解決移動通訊與訊息安全領域面臨的一系列基礎理論、設計方法和核心技術問題，力爭在基礎研究、核心關鍵技術攻關、標準規範等諸多方面獲得突破。

▲任正非。（圖／CFP）

中國通信設備巨擘華為技術公司創始人、首席執行長（CEO）任正非10月16日接受日媒專訪時表示，比今後全面普及的5G移動通信系統更先進的第6代（6G），可能會在10年之內投入使用，「這（時間預估）是我一個保守的估計，6G也是我們正同步啟動研究的。」

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