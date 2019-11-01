【瑪法達談星】10.30～11.05水象星座　雙魚邁入事業最有標竿建樹發達期

圖文／鏡週刊



巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（10.30～11.05）水象星座運勢。

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

波瀾不驚，歲月靜好。相對平淡與平順的這段期間，無論是朝九晚五或朝五晚九的作息，都呈現規律性的節奏與一成不變，既無太多驚喜，也不必擔心驚嚇亂入。事業與生活在既定的軌道與計畫，照表操課、按序進行，沒有大起大落，也不必擔心天災人禍。若干截止時效工程與健康問題得到理想答案。銀行存款上升。愛情是自然而然。

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♏天蠍座（10月23日至11月21日）

利市大發，事緩則圓。戰星與守護星角衝的這段期間，儘管貴為當旺的「本月之星」，卻易在日常瑣事因行動或執行輕率衝動、欠缺周延，以致擦槍走火、捲入厄運。不妨多打安全牌、明哲保身，以避免捲入不必要的戰局。所幸正值年度最多產或財富增值強月，事業與財務管理一本萬利、供不應求。財到眼前。愛情是錯讀的幸福刻度。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

高升騰達，指日可待。幸運星金星進駐成就宮的這段期間，邁入年度事業最有標竿建樹或顯貴成名的發達期，看好度持續月餘。事業得高層器重、自助人助，加上敬業樂群、務實有料，對外頗得人和。機會來時比同儕更能抓得住幸運契機。佳績不斷、執行績效頗值稱道。學業進步、升官高就到手。財力小損。愛情是幸福壓縮程式。



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