5千多人槓上「554億高鐵南延」：請改善台鐵　連署23天破門檻...坐等回應

▲高鐵。（圖／記者賴文萱攝）

記者周亭瑋／綜合報導

耗資554億元的高鐵南延案，引來許多反彈聲浪，甚至有網友上個月提案，「停止高鐵延長至屏東，將經費用於改善台鐵。」不到一個月時間，該項提案已有5563人附議，達到有效門檻，而相關部會也必須在12月3日前做出回應。

有網友在9月11日當天，上「公共政策網路參與平台」提案，表示「前幾年各縣市增建機場，屏東之前也跟著建機場，最終因為客流量不足而停飛，為避免重蹈覆轍浪費公帑，與其花那麼多錢將高鐵變成台鐵，何不將經費用於改善故障頻繁的台鐵。」

請繼續往下閱讀...

提案一出，立刻引起熱烈迴響，不僅獲得5563人附議，也有大票網友留言，「改善公路運輸，或者鐵路將捷運小港或大寮延伸到屏東，都比高鐵到六塊厝好得多」、「高鐵要是再增一站，不僅浪費時間，甚至還浪費了資源與金錢」、「不支持新建高鐵，支持增設屏東往新左營站的班次，原有鐵路系統已非常完善，拜託請傾聽民意」。另外，這項提案已於10月3日通過附議階段門檻，而相關單位則必須在12月3日前回應。

高鐵延伸屏東最終敲定「左營案」，其主線由高鐵左營站北側股道岔出，以高架跨越國1，往東經高雄鳥松區、大樹區，跨越高屏溪至屏東市，並選址屏東市區東側台糖六塊厝農場設置高鐵「屏東站」。

而之所以爭議不斷，除了興建經費高達554億元外，高鐵南延全長約17.6公里，行車時間落在15分鐘；然而，目前高鐵新左營站轉乘台鐵到屏東大概花34分鐘，換言之只省下19分鐘，讓許多人覺得沒有必要。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

►生火了！連我媽都用到發光