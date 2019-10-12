星國丈夫怒殺新婚妻！11歲繼子目擊也遭殃　大卸8塊棄草叢

▲馬來西亞母子遭新婚夫分屍。（圖／翻攝自Facebook／Info Kemalangan & Bencana Malaysia）



記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞日前發生一起駭人聽聞的分屍案，警方在偏僻草叢發現8塊屍塊，循線逮捕了一名新加坡籍的男子，調查證實這些屍塊是來自該名男子27歲的妻子與年僅11歲的繼子。目前還未尋獲兩名死者的頭顱，而該名男子也被引渡回麻六甲法院進行審判。

綜合外媒報導，一名工人10日晚間在麻六甲克魯邦工業區（Krubong）附近的草叢除草時，意外在草堆內發現8塊已經長蛆的屍塊。警方表示，屍塊分屬於27歲的諾法芝拉（Norfazera）與11歲的伊曼（Iman），已死亡時間至少5天。循線調查後，發現諾法芝拉的新加坡籍丈夫涉有重嫌，目前新加坡警方已將嫌犯拘留，準備引渡回麻六甲法院進行審判。

根據馬來西亞《中國報》指出，諾法芝拉帶著與前夫所生兒子改嫁。當時諾法芝拉因為「被婆家排擠」，與新加坡籍丈夫在自家發生激烈爭吵，嫌犯憤而將諾法芝拉刺死，隨後「順便」將目睹一切的繼子殺害，並殘忍地分屍成8塊，至今尚未找到兩人的頭顱。

馬來西亞警方表示，在兩人的住處一樓地板發現大量血跡反應，研判嫌犯是在住家內將兩人分屍後，分別裝進不同的袋子裡，再跑到偏僻草叢棄屍，並在犯案後潛逃回新加坡。所幸星國警方立即逮捕嫌犯，並準備引渡回馬國依照殺人罪審判。

Singaporean detained after body parts found scattered along Melaka road | Malay Mail https://t.co/VUdInOeDFD — Malay Mail (@malaymail) October 11, 2019

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