DW錶全新Iconic Link廣告找來李聖經　金屬鋼錶帶整個帥度翻倍

受到許多年輕消費者喜愛的瑞典腕飾品牌Daniel Wellington，推出全新作品Iconic Link，花費近3年時間設計，跳脫皮革材質，使用金屬質感的鋼錶帶樣式，且全系列錶帶由工匠手工旋鎖而成，蘊含品牌對工藝品質的追求。更邀請美國超模Hailey Bieber、南韓女星李聖經、美式足球巨星Odell Beckham JR、足球新星Paulo Dybala擔任品牌全球大使，還有中國男星張藝興擔任首位品牌全球代言人，象徵著「成就你的每一瞬間」。

Daniel Wellington嘗試使用更引人注目且大膽的元素與材質打造Iconic Link的全新樣貌，過往大家熟悉DW的簡約皮革錶款，這次換成了大膽使用了率性金屬質感，讓全新款式具備獨特不凡的粗獷氣勢，顛覆對DW的品牌想像，銀色與玫瑰金兩個款式搭配黑與白不同錶盤，並提供28mm、32mm、36mm三種不同尺寸錶面，多樣化的尺寸設計，為造型搭配帶來更多可能性。

DW本次更邀請擔任品牌全球大使美國超模Hailey Bieber、南韓爆紅女星李聖經、美式足球巨星Odell Beckham JR、被譽為梅西接班人的足球新星Paulo Dybala聯手完美詮釋新品，希望透過不同領域的名人，傳遞不斷自我超越、打破界限的精神，李聖經也在私服中配戴同款錶亮相，更為DW特別拍攝了一組時尚大片，連手環也意外生火獲得詢問！Daniel Wellington Iconic Link錶款價格 28mm NT6,000 / 32mm NT6,000 / 36mm NT$6,500。

※編輯：Sandy Hsu, Birdy Liu | 來源：DANIEL WELLINGTON |

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