叫外送！客人喊餐放客廳　熊貓妹進屋撞見「內褲宅男+雙人床」...結局超盡責

▲外送員滿街跑，是台灣街頭近來的特殊風景。（圖／記者呂佳賢攝）

記者黃君瀚／綜合報導

懶人經濟發威，本站日前報導一名苗栗外送哥月賺超過12萬元，外送商機之大一葉知秋，更吸引無數年輕人加入。不過近日就有foodpanda女性外送員抱怨，公司有一條「送餐送上樓」的規定，結果她遇上怪咖要求進屋，眼前出現的景象是只穿著內褲的宅男和一張雙人床，嚇得是趕緊閃人，卻也不忘收取餐費。

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女外送員11日凌晨在「靠北熊貓」貼文，呼籲公司該更改現行制度，至少讓女熊貓成員不用遵守「送上樓」這一條規定，讓她們工作時能得到心理和安全上的保障。

她回憶前一天下午送餐給客人，屋主一開門就往室內走去，喚了聲「進來阿」，並指示餐點放到客廳桌上。女外送員起初有些遲疑，不過基於職業道德仍相當配合，不過才走了幾步就徹底嚇壞了，「你自己拿進去」，收了錢馬上閃人，原來屋主是個宅男，還光著身子只穿一條內褲，客廳右手邊甚至還擺了張雙人床，「不是我不想送上樓，而是遇到這樣的狀況，如果真的發生什麼事了怎麼辦？」

文章貼上網，不少外送員直呼真的很危險，不該隨便入內，「下次回覆公司規定只能送至門外」、「公司有說要送到指定樓層，但只有到家門口」、「只能送到門口喔，連透天的鐵卷門都不要走進去」、「記得買防狼噴霧器」、「女生真的要保護好自己，我們外送員跟公司只是承攬契約，公司只會『協助』妳。」

此外有網友好奇，不是只要將餐點送到客人指定的地址就可以了嗎？外送員則回覆「是指定樓層或房號」。另一位外送員則表示，這個情境中代表女熊貓沒徹底讀熟公司規定，「不進校園跟住是外送準則不是嗎？行前教學不是都有？到府是只到大門阿，公寓大廈的大門就是警衛室大門阿。」

本站新聞〈熊貓外送員「可以不要送上樓嗎」…她傻眼：2個月來第一次碰到 2000人激辯〉報導，有女網友使用foodpanda時遇到一位態度不是很好的外送員，要求餐點送上樓，得到的回覆卻是「可以不要上去嗎」？當下她十分錯愕，事後向foodpanda官方求證，得到的答案是「我們的外送員是會將餐點送到顧客的門口喔」。