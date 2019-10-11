日本防北韓再「搗彈」　睽違6年首度在都會區進行軍事演習

▲日本進行愛國者三型飛彈（PAC-3）軍事演習。（圖／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

日本9日在東京的臨海防災公園舉行了愛國者三型飛彈（PAC-3）的軍事演習，這也是日本自衛隊相隔了6年再度在美軍和自衛隊駐紮地以外的地方進行演訓。因為北韓經常在未通知的情況下，向太平洋或是日本海（南、北韓稱為東海）海域試射各種飛彈，10月2日更有一顆飛彈直射日本專屬的經濟海域，使得日本不得不強硬起來。

據《日本時報》報導，參與這次演習的是駐紮在琦玉縣狹山市的第1高射群中的第3高射隊，一共派出了30名隊員和15輛車，演習的內容也包括了隊員進行雷達、通訊管制和飛彈發射前的架設。日本防衛大臣河野太郎和東京都知事（東京最高行政首長）小池百合子也都前來監督觀看這次的演習。

▲東京都知事小池百合子也參與這場軍事演習。（圖／美聯社）

此次演習也是自2013年10月在大阪萬博紀念公園演習後，首次在駐日美軍和自衛隊用地外進行的演習，而2012年和2010年也都曾在都會區進行過軍事演習，分別是東京江戶川區的葛西臨海公園和東京新宿區的新宿御苑。

日本和北韓並未建立外交關係，但北韓經常往太平洋或日本的海域試射飛彈。在2日北韓江原道發射了一顆彈道飛彈，最後落入日本海的海域，讓日本政壇全面直指北韓這樣的行為非常危險，且對日本的安全已造成嚴重威脅。