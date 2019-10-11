蘇貞昌預測桃園捷運綠線完工時　「鄭」總統會來主持

▲蘇貞昌預測，捷運綠線完工「鄭總統」主持。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

總統大選2020展開，然4年後的總統當選人，行政院長蘇貞昌就已先知？桃園捷運綠線GC02標11日舉行開工祈福典禮，蘇貞昌出席典禮中，對著台下的桃園市長鄭文燦笑著說，「我可以預言，綠線在完工的時候，鄭文燦極有可能以總統的身分主持典禮」。鄭文燦說，重大建設就是「前人種樹、後人乘涼」，目前全力幫總統蔡英文連任。

▲對於蘇貞昌的預測和肯定，坐在台下的鄭文燦指出，目前全力幫總統蔡英文連任。（圖／市府提供）

鄭文燦在典禮結束受訪指出，蘇院長是說，捷運工程需要6年到7年左右完工，前人種樹、後人乘涼，這一屆開工、下一屆完工，這一屆我要把大部分的工程都開工，完工時當然我已經連任屆滿，不是擔任市長，我沒有設想下一步，現在就是幫助蔡總統連任。另外，捷運從開工到通車時間很長，「未來不管做什麼，都會參加完工典禮」。

▲桃園捷運綠線GC02標舉行開工祈福典禮。（圖／市府提供）

對於鄭文燦市長連任、施政滿意度為六都第一名，蘇貞昌公開稱許鄭有遠見、有魄力，不是把錢放在自己的口袋，而是讓更多的建設進行，鄭文燦在2016年舉行台灣燈會，2017年機場捷運通車後有賺錢，他不把這些錢當私房錢，還把票價下降，同時鄭文燦很會跟中央爭取預算，桃園捷運如果沒有動工，未來就不會有更好的發展，蘇貞昌大力稱讚鄭文燦的能力，將人民放在第一位。

▲桃園捷運綠線GC02標舉行開工祈福典禮。（圖／市府提供）



事實上，鄭文燦上任第一天開始，即勤走基層，好頭腦好記憶讓他能夠出席大小活動，可以當現直呼在場人士的姓和名，對於藍綠的互動，由府會的和諧可見其用心。因此，蔡英文尋求連任的副手人選，多次被各界認為非鄭文燦莫屬，但他總是笑稱自己姓「鄭（正）」不姓「傅（副）」，表明不會擔任蔡總統的副手，似乎對其日後下一步的政壇路已有清楚目標？

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