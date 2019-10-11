3刺青大哥談判「女兒Hello KiKi不見」　超商妹嚇呆...反萌差認證：好爸爸

▲超商妹坐一旁心臟快跳出來！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

刺青硬漢爸遇到上輩子情人，凶猛外表秒變萌！一名女網友擔任超商大夜班店員，日前赫見三位大哥在外面開起「圓桌會議」，現場火爆氣氛一觸即發，正當原PO準備逃命時，某位大哥先發制人，直呼「我女兒說，你女兒拿了她的Hello KiKi！」怎料結局超狂反轉，讓原PO笑到噴飯！

一名大夜妹在臉書《爆廢公社》分享超商工作日常，某日上班前，她在戶外座位吃東西暖胃，恰巧旁邊有三位男客人，「一群穿著吊嘎、夾腳拖、刺龍刺虎的三個大男人圍坐在旁邊圓桌」，臉上彷彿寫著我是凶神惡煞。

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現場瀰漫濃濃殺氣，膽小的原PO不敢直視，「眼見氣氛凝重火藥味十足 ，我已做好隨時躲桌底的心理準備 ，表面仍淡定的吃著關東煮！」怎料劇情超反轉，原PO拉著超長耳朵偷聽，內心上演著爆笑小劇場，大哥們的對話如下：

A男：我女兒說，你女兒拿了她的Hello KiKi（原PO一臉黑人問號）



B男：我有問她 ，她說你女兒送她了



A男：你有帶來 ？



B男接著掏出一隻Hello Kitty玩偶出來



C男：欸～這我家那隻捏



A男：那我女兒搞錯了（突然笑了）



B男：你女兒說要送我女兒的（對C男）



C男：我家很多啦！跟她老母一樣愛買

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▲網友噴笑認證，大哥一定是好爸爸！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

聽完大哥們「反萌差」的對話後，原PO差點下巴掉下來，笑暈直呼「突然我明白了一件事…原來是地方爸爸的閨蜜餐敘！」文章一貼出後，超有畫面的情境，戳中大批網友笑穴，「認得出來哪隻是家裡Hello Kitty的都是好男人」、「三個man男對話讓人覺得可愛捏」、「刺龍刺虎的爸爸們遇到女兒的事，也會瞬間冒出粉紅泡泡」、「還知道女兒的Kitty放在哪裡的，是好爸爸」、「掏出Kitty我笑出來，隨身攜帶欸」、「女兒是老爸的前世情人，刺青的也一樣疼」、「其實就算是刺青吊嘎硬派老爸，當面對女兒時，一樣會很溫柔」、「赤裸裸的曬女兒」、「我有一次也在火車上看到一個刺青檳榔爸爸，兒子要分乖乖給爸爸吃，爸爸用娃娃音跟兒子說：你吃就好，爸爸不用吃（臉上燦笑）」。

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