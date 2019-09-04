誤闖嚇破膽！廢棄空屋橫樑上竟有「一具棺木」原因至今是個謎



▲空屋內的橫樑上擺著一具棺木。（圖／高雄阿蓮區提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄阿蓮區復安里大陳義胞集居聚落再興新村，歷經一甲子風吹雨打，目前僅存十幾戶人家，其中1戶廢棄老屋的竹管橫樑上，竟高掛著一具棺木，經常讓誤闖者嚇破膽！不過為何要在空屋放置一具棺木，阿蓮區民政科表示，這戶民宅是村莊尾端，已經很久沒人住，對於為何要在房子內放棺木，至今還是個謎。

▲阿蓮區再興新村一戶民宅，裏頭竟有一具棺木。（圖／高雄阿蓮區提供）

阿蓮區的再興新村，就是大陳社區，目前還住有十幾戶人家，其中1間老屋，外觀已雜草叢生、殘破不堪，看得出已經許久沒住人，不過房子內的竹管橫樑上，竟有一具空棺木，令人百思不得其解，也時常讓誤闖者嚇破膽，阿蓮區公所民政課因配合文化局的社區營造計畫，才發現這間屋子，這戶民宅位在村莊尾端，已經很久沒有沒人住，公所人員當時第一時間看到時也覺得怪怪的，揣測過很多原因，但至今還是無法證實放棺木的真實原因到底是什麼。

不過民俗專家柯武村則說，早期台灣大戶人家會備用好棺木（像是福州杉棺木），但家中擺棺木不是為了升官發財，是早期風俗上的「添壽」（60歲大壽時備用）。棺木俗稱壽，有些人家會為了替60歲的家人添壽買著備用，通常會放在三合院廳堂後的閒間，或是三合院的後院備著，他是研判這具棺木是當年沒用上，怕棺木潮濕，此戶人家搬離後，才將棺木放在竹管橫樑上。