LIVE／韓國瑜美國商會演講　「從高雄市政到台灣未來」

▲韓國瑜。(資料照/記者李毓康攝)

記者袁茵/台北報導

台北市美國商會21日邀請國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜進行專題演講,演講題目是「從高雄市政到台灣未來-由能源、科技與開放看台灣經濟發展」,會後將安排韓國瑜接受媒體聯訪,請鎖定《ETtoday新聞雲》直播。

韓國瑜受台北市美國商會邀請,21日前往台北參加專題演講。根據行程規畫,這場演講會在台北晶華酒店舉行,全程以中文方式舉行,演講將有1小時,演講前10分鐘開放媒體採訪,之後40分鐘是閉門演說與提問時間,會後將安排韓國瑜接受媒體聯訪。

韓國瑜4月10日至16日赴美招商演講,當時走訪東西兩岸的學術重鎮哈佛大學和史丹佛大學,分別以「My Way to Kaohsiung(我的高雄之路)」和「The Power of Down to Earth(接地氣的力量)」為主題發表演講,並與波士頓和洛杉磯的僑胞見面。「明年1月11日台灣見」,韓國瑜當時在與僑胞會面時,就留下參選伏筆。

韓國瑜近日也積極經營和美方的關係,美國在台協會(AIT)處長酈英傑(Brent Christensen)20日也搭高鐵南下高雄,將參訪美國軍售來台的兩棲突擊車與驅逐艦,接著將拜訪高雄市政府,以及參訪高雄港,一窺貨櫃安檢。