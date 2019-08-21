LIVE／韓國瑜美國商會演講　「從高雄市政到台灣未來」





▲韓國瑜。（資料照／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市美國商會21日邀請國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜進行專題演講，演講題目是「從高雄市政到台灣未來-由能源、科技與開放看台灣經濟發展」，會後將安排韓國瑜接受媒體聯訪，請鎖定《ETtoday新聞雲》直播。

韓國瑜受台北市美國商會邀請，21日前往台北參加專題演講。根據行程規畫，這場演講會在台北晶華酒店舉行，全程以中文方式舉行，演講將有1小時，演講前10分鐘開放媒體採訪，之後40分鐘是閉門演說與提問時間，會後將安排韓國瑜接受媒體聯訪。

韓國瑜4月10日至16日赴美招商演講，當時走訪東西兩岸的學術重鎮哈佛大學和史丹佛大學，分別以「My Way to Kaohsiung（我的高雄之路）」和「The Power of Down to Earth（接地氣的力量）」為主題發表演講，並與波士頓和洛杉磯的僑胞見面。「明年1月11日台灣見」，韓國瑜當時在與僑胞會面時，就留下參選伏筆。

韓國瑜近日也積極經營和美方的關係，美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）20日也搭高鐵南下高雄，將參訪美國軍售來台的兩棲突擊車與驅逐艦，接著將拜訪高雄市政府，以及參訪高雄港，一窺貨櫃安檢。