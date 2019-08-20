沉迷減肥「軟管戳進胃」催吐　14歲少女：喉嚨已經不敏感了！

▲大陸近來流行催吐法減肥，許多未成年少女使用。（圖／翻攝自微博）

記者劉亭／綜合報導

減肥是許多女生一輩子的挑戰，減肥方法也五花八門，大陸現在流行「催吐」減肥法，甚至拿塑膠軟管插進胃管，許多未成年少女們受吸引效法。專家表示，催吐減肥的危險很大，可能造成習慣性嘔吐，更可能影響、免疫系統甚至生育。

根據《半月談》報導，一群同好於「催吐吧」聚集，互相分享減肥方法，主要有三大類方法可促進嘔吐的行為，一是手動，顧名思義用手扣喉引發噁心嘔吐反應，二是使用管子，用胃管對食物進行導流，三是自然，不需要借助外力食物就可以自然流出。

一位模特兒方向的藝術類考生吳甜，為了高考花了8個月時間，從85公斤瘦到了35公斤，之後為了保持身材，成為了「催吐減肥法」的一員，吃完飯後就到廁所，拿出隨身攜帶的塑膠軟管從喉嚨插進胃裡，把剛剛吃下的食物全部吐出來。

但這樣的方法卻對吳甜造成了副作用，她出現了厭食和暴食交替發作的症狀。不只生理受影響，心裡的影響更嚴重，吳甜認為，催吐常和焦慮、抑鬱等心理不穩定狀態共生，二者的相互作用很可能激化人產生極端的自我報復或傷害行為。

另一位年僅14歲的林一更是因為催吐，造成體內電解質的平衡被打破，出現了抽筋、口渴、頭暈、四肢腫脹等症狀。林一表示，自己手動了一年多，喉嚨已經不太敏感了，加入微信群後學會了用管子催吐。

報導指出，催吐已形成了相關的產業鏈，催吐一般以內壁直徑1~3公分、長度65~90公分不等的透明水管為主要催吐工具，其材質主要為PVC（塑膠產品之一）和矽膠兩種，可通過淘寶和微商購買。在淘寶上，搜索「催吐」兩個字，就會出現許多相關商品，價格在30-38元人民幣（約135-171元新台幣）不等。

南昌大學生命科學與食品工程學院副教授易醒說，「催吐危害很大。催吐減肥形成習慣後，易出現習慣性嘔吐，消化液（胃液）會腐蝕食道。未成年人還易因此體重過輕，影響生長發育、免疫系統、女性激素分泌甚至生育等。」