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館長批「歐陽娜娜挺港警」：一家人丟台灣的臉、一個個吃裡扒外

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記者張靖榕／綜合報導

大陸官媒《環球時報》記者付國豪13日在香港機場，因被懷疑拍示威者臉蒐證而被綑綁毆打，在人群中高喊「我支持香港警察，你們可以打我了！」引發微博網友憤怒四起，紛紛轉發《人民日報》「護旗手」等支持港警的網路活動；不少藝人也都跟著表態，台灣藝人歐陽娜娜微博14日也發文支持，此舉引來不少台灣網友怒罵，也讓「館長」陳之漢氣得痛批「歐陽一家，台灣人有你們這種真是丟臉丟到家。」

館長16日在直播一開頭就痛批歐陽娜娜「中國人嘛是不是，你爸爸現在當國民黨發言人耶，你一直跟我講國民黨部舔中，哪裡不舔中了你跟我說？」館長表示，歐陽娜娜去到大陸「支持什麼，妳跟人家支持什麼，支持港警？XXX咧，我真是覺得瞎了，真的瞎了。」

▲▼歐陽娜娜支持港警　館長怒批「支持三小？吃裡扒外」。（圖／翻攝自YouTube「寶寶愛館長」）

▲館長痛罵歐陽娜娜。（圖／翻攝自YouTube「寶寶愛館長」）

館長接著表示歐陽一家讓台灣丟臉丟到家，更直指國民黨讓歐陽娜娜的爸爸歐陽龍擔任發言人，「真是瞎啦」。他痛斥「撈人民幣然後支持港警，是支持三小，支持三小啦，是不是要告我了？你們這些人一個個吃裡扒外。」

挺香港反《修犯條例》示威者的館長表示，歐陽娜娜一家都是藝人，卻讓台灣丟臉丟到家，「要告趕快來告，我不怕，欠修理， 人家水深火熱妳在那邊講什麼，人民幣遮了妳的雙眼還是良心，做人不要太過分。」他再次強調，「台灣人出你們這種家庭，是台灣人的恥辱，侮辱我們國家的格調，丟我們台灣人的臉，在國際丟光我們台灣人的臉，你間接的就是跟全世界的人講，中國只要有錢，台灣人就是可以被收買的，丟臉！」

館長說，台灣人全世界的生意都可以做，自己最近則計畫把旗下包含茶飲、乳清等商品推向國際，「不是說我今天不賺大陸人的錢，因為你大陸用這種方式，我也不敢去你們那邊賺錢。」

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關鍵字：館長,陳之漢,歐陽娜娜

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