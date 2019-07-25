專訪／于品海600億搶雙子星：划算！台北車站人流至少值1800億

▲南海控股主席于品海專訪 。（圖／記者湯興漢攝，下同）

◎採訪：陳弘修、李錦奇、周康玉、陳家祥

◎影音：ETtoday新聞雲攝影中心

◎文／陳家祥

緊鄰台北車站的雙子星C1D1開發案，去年由南海控股以超過600億的驚人規模搶下，但經投審會近半年的審查後，中央最後以「國安疑慮」為由駁回，讓南海在不滿之下提起行政訴訟。看在南海集團主席于品海眼中，搶下雙子星案僅花600多億，但就可以坐擁「6鐵共構」的優勢，放眼全世界都算少見。

面對投資案遭駁回，于品海親自從香港飛來台灣，並首度接受專訪，他在25日向《ETtoday新聞雲》表示，台灣人民長年被各種負面經濟訊息轟炸，「大家的心都已經『縮』下去」，因此一聽到600億的項目相當驚訝，但事實上，在大陸做600億台幣的項目，「大陸的政府沒人理你。」

「到處都是！政府哪有那麼多時間照顧你？還有就是，要照顧你什麼？他有規定在那，就是投標、談判、接案」。于品海說，600億大概是150億人民幣，但他光是在深圳的房產開發案，其中一期就超過200億人民幣，「當地政府不會來說要幫你什麼」，因為你交稅不就好了。

對於雙子星開發案值不值600億，于品海說，所有東西都是相對的，如果這樓只有500坪，甚至如果是在台中、高雄、新北，那不可能值那價錢。根據他的估算，600億只是建築費，相當於買了約1/3的樓面，其餘2/3給回政府、私地主，「換算下來，那樓大概值1800多億。」

「這是台北車站，有高鐵、有機場捷運、有地鐵，交通樞紐的重要性在哪？人流。」看中台北車站的6鐵共構優勢，于品海押寶每日絡繹不絕的人流，他認為正好是蓋商場最好的地點，「這麼大的面積，不做商場要做什麼？」一般人跟朋友出去逛街，肯定找一個交通方便的地方，這是很自然的問題。

于品海強調，雙子星開發案光用「台北車站」4個字就可以奠定它的價值，台北車站會提供非常大的人流量，一個商業建築的命脈在於它的人流量。他直言，不管日後台灣的經濟怎麼樣發展，「台北車站的人流量是不會少的。」

此外，于品海也直指，台灣如果少了一些政治上亂七八糟的事情，集中精力在發展經濟的話，經濟前途是很好的，「我認為台灣人是很想把經濟搞起來，已經沉悶很久，由於這原因，我認為台灣的動力不斷往上走」，如果加上大陸、台商的發展，都對台灣經濟是好的。

于品海說，如果兩岸的關係更穩定點，台灣的經濟必然會好很多，雙子星這個項目單單要蓋都要蓋4、5年，可能比一任總統任期還長，之後要經營他至少19.5年，「從這角度來看，為什麼我們沒信心？」

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