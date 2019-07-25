專訪／若不得已放棄雙子星？于品海：損失的是台灣和台北

◎採訪：陳弘修、李錦奇、周康玉、陳家祥

◎影音：ETtoday新聞雲攝影中心

◎文 ／ 周康玉

投資雙子星案遭投審會駁回，南海控股展開一連串動作，展現不放棄的決心，但仍否扭轉情勢，仍然是未知數。對此，南海控股主席于品海25日接受《ETtoday新聞雲》專訪時坦言，如果等一切法律程序走完，沒有成果，他也不得不放棄，「損失的不是我，而是台灣和台北呀」。

為了釐清與說明南海控股在雙子星案投標上遭到投審會卡關，于品海特別從香港飛來台灣，並首度接受專訪。此案由來是投審會在今年六月26日，以「國安疑慮」為由，駁回南海發展與馬來西亞商馬頓公司申請匯入10億新台幣，投資設立台灣南海發展公司，要來投入開發台北雙子星案。

于品海表示，對台灣人來說，只有一個台北車站，但對他而言，他手上有好多個台北車站，雙子星案只是南海控股旗下眾多開發的項目之一。

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他也進一步指出，全世界有很多地方在發展，不是只有台灣在發展，如果台灣要拒絕外資，外資其實有很多地方可去，包括菲律賓、新加坡、馬來西亞、非洲、南美洲、韓國、甚至朝鮮。外來投資者和當地政府是互相的，政府提供一個好的商業環境、經濟環境、法律環境，外資覺得回報也合理，就自然會來了。

談到台灣的投資環境，于品海相當讚許，他說，其實台灣有非常非常棒的人文環境，很多人都對台灣有興趣，但大家不是因為沒興趣（而不來），都是因為「怕了才不來」。

▼雙子星案投標者南海控股主席于品海。（圖／記者湯興漢攝）

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