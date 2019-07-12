adidas PULSEBOOST HD全面進化主宰街頭！自帶音樂播放清單　就是要你跑起來

▲路跑風氣盛行，快挑上一雙好穿好跑的鞋子出發吧！（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

近年路跑風氣盛行，人們漸漸習慣用雙腳感受街道，紛紛穿上跑鞋、運動裝，加入街頭路跑的行列。不過，想成為一個自在穿梭於城市中的runner，除了要準備一顆火熱的心，該有的裝備也不能少。首先，需要換上一雙全方位的跑鞋，再配上精選歌單，保證可以擁有絕佳的街跑體驗，今晚就戴上耳機、穿上跑鞋，開始你的街跑人生吧！

關於街頭路跑，除了你腳上那雙鞋之外還有個重要的關鍵角色，那就是playlist！adidas全新跑鞋Pulseboost HD號稱要「主宰街頭」，既然是為都會跑者量身打造，自帶播放清單也是小case，與音樂串流平台Spotify合作，將專屬的音樂播放清單QR code印製於鞋舌上，超狂設計，就是要你跑起來！

▲掃描鞋舌就有專屬音樂清單，超狂設計還不跑起來！



根據不同的路線跟心情下音樂，放對歌可以一直跑下去、放錯歌只會讓你森氣氣。像是《For The Record》節拍緊湊、頓點明顯，超洗腦的旋律跟快嘴饒舌功力，適合自己跟自己的街跑，用著比平常快一點點的步伐，跟著耳機內的饒舌節拍，就算一個人在家裡附近的巷弄獨跑也不覺得無趣；帶有拉丁味道的《Bazuka》充滿熱帶風情，最適合搭配涼風徐徐的河濱路線，沒有喧鬧的車聲、喇叭聲，視野寬闊、綠樹成蔭，一不小心就多跑3公里！如果你想要進階一點，挑戰不同地形的街跑路線，節奏強勁的EDM絕對能激發你的腎上腺素，無論是上坡地形，或是在樓梯、巷弄間的急轉彎，搭配《One United Power》之後都是一小片蛋糕。

▲跑步的時候音樂很重要，是會越跑越有力，還是越跑越沒勁，就看你的playlist怎麼挑！（圖／翻攝自官網）

還記得2013年adidas Ultraboost剛推出時掀起的熱潮嗎？adidas的BOOST中底首度面世，不僅柔軟舒適還可兼顧能量回饋、減緩雙腳疲勞，且高科技材質耐寒耐熱、不因氣溫變化降低效能，加上不易磨損、耐用性佳等特性，帶起一波中底革命，人腳一雙的Ultraboost儼然成為街頭潮流代表！

▲adidas Pulseboost HD中底再進化，密度更高、更加穩定，且帶給跑者大於70%的能量回饋。

2019年adidas中底科技再進化，此次推出的Pulseboost HD中底材質密度更高、更加堅固，而且更有彈性，有極優越的穩定性跟舒適度，以8mm前後足差讓雙腳更貼近地面，且帶給跑者更多的能量回饋，感受更細微的城市心跳，隨時應付不同的路況變換方向、閃避障礙物，前方即便有突發狀況也能及時「踩剎車」，可說是為街跑而生的一雙鞋！Pulseboost HD為首款使用BOOST HD材質鞋款，有傳承經典的意味，為BOOST家族再添一生力軍。

▲adidas Pulseboost HD將BOOST中底推上新高度，為BOOST家族添一生力軍！

充滿好奇心跟挑戰精神的街跑愛好者絕對不會滿足於固定路線，Pulseboost HD除了高科技進化的BOOST HD之外，鞋底也採用以人工智能技術打造的全新馬牌輪胎大底Continental™ Adaptive Traxion，大片膠底跟凸起設計帶來超強抓地力，力量分配也更加平均，無論什麼地形、地面乾溼都能暢跑無阻，為你帶來一流的跑步體驗。

鞋面使用新款Adapt Knit針織鞋面，在鞋面不同區域的設計都讓跑者的雙腳高度貼合，且有良好的側面支撐跟透氣性，因應各種步伐皆能伸縮自如。Pulseboost HD定價為新台幣4,290元，簡約外型配上經典BOOST中底，再加上搶眼的橘色點綴，絕對會讓路上行人對你行注目禮！

運動風興起至今，大大小小的路跑活動接連舉行，可以說是三天一小跑、五天一大跑，走在路上也隨時能看到穿著運動裝束的人從身邊跑過，全台各地跑團如雨後春筍般出現，藉由共同興趣的牽引、增強人與人之間的連結，你還沒跑起來嗎？穿上adidas Pulseboost HD，出門跟跑友一起享受用雙腳征服街頭的快感吧！