意外險、旅平險怎麼選？　保險業者建議：旅行選旅平險、上下班選意外險

▲台灣民眾超愛旅遊，但是也要仔細選好旅平險。（圖／pakutaso，示意圖）

財經中心／綜合報導

喜愛出遊的民眾，是否都會記得加保旅平險呢？其實旅平險非常重要，即使是國內一日遊也需要保，然而市面上非常多保險產品，民眾也是一頭霧水，不曉得該怎麼選。其實，保險業者建議，民眾可以依照各自需求，例如出遊多日的選旅平險，平日上下班的就選意外險，至於假日出門，還有一種假日意外險，挑選適合自己的保單。

宏泰人壽針對經常出遊多天的民眾，像是攜帶全套裝備登上玉山，推薦「保樂美旅行平安保險」，可以選定期間投保，且保障範圍廣，就算在集合的路上或返家的交通途中都算旅平險的一部分。

「保樂美旅行平安保險」也提供附加傷害醫療保險金，若因在台灣國內發生意外事故就醫，超過全民健保的部分可享有實支實付理賠。例如投保保額若是100萬元，除了旅平險本身的100萬，還享有10萬元的附加傷害醫療保險金，投保一天保費僅需33元。

而如果平常上下班騎機車通勤，假日也會相約駕車出遊，那麼就適合「宏泰人壽e齊安心傷害保險」，並且可附加「宏泰人壽e齊安心特定意外傷害保險附加條款」。除了搭乘交通工具，意外身故有200%理賠金，在特定意外傷害身故也有200%理賠金，致成重大燒燙傷也有50%理賠金，若因意外事故導致失能還有生活輔助金100個月。

另外也有保險業者，針對假日出遊推出新型態商品「假日傷害保險」（假日意外險），主要針對國定假期的出遊意外投保，適合經常在國定假日及政府彈性放假日出遊的民眾。不過保險業者也提醒，假日傷害保險的涵蓋範圍及項目與旅平險和傷害險略有不同，投保前要記得瀏覽保單內容，以確定適合自己的投保需求。

▲保險業者提醒，選擇適合自己的保險很重要。針對愛旅行、經常出去玩的民眾，歸類出三種族群適合的三項險種，提供不同族群參考。（圖／宏泰人壽提供，點圖可以放大）