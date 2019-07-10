選情緊繃激動落淚　郭台銘：韓國瑜留在高雄...打造「三贏」局面

圖、文／鏡週刊



國民黨總統初選民調開跑，鴻海創辦人郭台銘接受本刊專訪時，談起過去打拚的經歷到現在參選總統，一度激動落淚，感謝媽祖及關公讓他擁有如今的成就，「讓我做到這樣子，我已經很感恩了」。但在提到黨內對手、高雄市長韓國瑜時，他則是再三呼籲，希望韓市長留在高雄，和他打造「三贏」局面，並承諾未來他若階段性任務完成，絕對願意交棒。

郭台銘表示，一直以來，他的心胸十分開闊，腦袋也很清楚，所以他主張的「三贏」，就是希望高雄贏、台灣贏、中華民國也要贏，因此，希望韓市長能留守高雄，奠定歷史地位，「當我階段信任務後，我會雙手一揮，順利接班給接班人，就像鴻海一樣」。

郭台銘說，4年後，他就是74歲了，其實可以留在家中陪伴家人，而且這一路以來，他也覺得十分滿足，「我感謝媽祖、關公，讓我做到這樣子，我已經很感恩了」。話說到此，他忍不住當場落淚，拿起口袋裡的手帕擦拭。

郭台銘停頓了一下，繼續說，自己四代同堂都在台灣，當美國州長要給他護照時，他果斷拒絕；香港要發給他居留證時，他也強調自己生在中華民國，「台灣養我、生我、育我，我要感恩回饋」。

郭台銘提到，他有一句內心話是「選擇台銘，台灣幸福；不選擇台銘，台銘幸福」，但他始終希望台灣整體發展能趕上周邊國家，所以若能當選總統，再加上立法院國民黨席次過半，在立法順暢之下，他一定會把經濟搞起來，讓老百姓過好生活，屆時，「我一定Say "Yes,I quit!"」，不再繼續干涉國政。

郭台銘也再度向韓國瑜隔空喊話，他說，韓市長曾說過，天塌下來有兩根柱子頂著，那是中華民國之幸，因此，未來韓市長若能留在高雄，他一定努力發展南北經濟平衡，全力協助高雄拚經濟。



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