台64重機騎士跨間驚見「紅球」　民眾怒：小孩命不要了？

▲孩童坐在重機的腳踏板上疑似睡著，民眾怒批命不要了？（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

這樣太危險！有民眾日前開車經過新北環快時，看到一輛黃牌的VESPA重機，騎士疑似載著老婆正常行駛，但騎士的跨間卻有一顆「紅球」，直到定睛一看才發現是頂安全帽，對方竟然不顧幼童生命安全違規搭載還上快速道路，讓民眾截錄行車紀錄器直批「這真的太誇張，小孩出事誰負責，命不要了嗎？」對此轄區三重警方則表示未接獲相關報案及檢舉。

一名高姓民眾拍下21日下午6時許開車經過台64五股往板橋方向，他向《ETtoday新聞雲》記者表示他發現一輛藍色的VESPA黃牌重機，危險搭載孩童在機車前方腳踏處，他說「一開始還看不太清楚他身前紅紅的是什麼，後來才發現是孩子的安全帽，孩子竟然就坐在那疑似睡著，萬一出車禍孩子恐怕小命不保。」

對此三重警方表示，目前查無相關報案紀錄，而該地點應該是台64線快速道路或台一高架快速道路，是可以行駛黃牌重型機車的，而騎士違規附載孩童已經違反道交第31條第5項「機車附載人員或物品未依規定」可處駕駛300元以上、600元以下罰鍰，奉勸駕駛人勿違法上路。

▼民眾經過台64往板橋方向時發現該輛重機危險搭載孩童。（圖／記者陳豐德翻攝）

