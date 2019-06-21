韓國瑜「用屁股」檢查路平　網讚：沒日沒夜為市民打拚

圖文 / 鏡週刊



高雄市長韓國瑜昨（20日）晚在臉書開直播，頭戴安全帽、坐在機車後座用自己的「屁股」檢查路平，巡視警方路檢取締酒駕，過程中還有民眾對他大喊「總統好」，網友也讚韓國瑜坐機車巡視「超接地氣」「真的沒日沒夜地在為高雄市民打拚」。

韓國瑜昨晚8點多開臉書直播，他坐在機車後座親自「用屁股」檢查路平，不過因為收音不佳，幾乎聽不清楚韓國瑜講了什麼，到了網友反映路不夠平的建國路，韓國瑜表示「大致上來說還算可以」，整趟下來只顛簸了3次，大致上都很順。

機車騎到七賢路遇到警察酒駕臨檢時，韓國瑜還打趣對臨檢警察說「報告！我們沒喝酒」，隨即下車視察警方臨檢酒駕，有民眾被警方攔檢，一見到韓國瑜在路檢站旁，便大喊「總統好」，韓連忙笑著回答「沒有、沒有」「在高雄不談總統大選」，還特別在直播上向市民宣導不要酒駕。

直播線上超過萬人觀看，網友也紛紛留言「太親民了」「認真的市長最帥」「如果這樣算不會當市長，大概全台灣也找不到比韓總還好的市長了」「韓國瑜心心念念顧人民，人民堅持到底挺韓國瑜」。



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