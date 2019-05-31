　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「稀土霸權」本是美國　中國靠「三優勢」後來居上

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲稀土 。（圖／路透社）

▲內蒙古自治區包頭市「白雲鄂博礦區」的稀土礦床。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／台北報導

美中貿易戰越演越烈，中國大陸近日出現許多以「稀土」反擊的聲音，外界也認為稀土會是最有威力的「殺手鐧」。不過，最早的「稀土霸權」其實是美國，研究領域之一為國際貿易經濟與政治的嘉義大學財金系副教授黃子庭受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，美國60年代就開始開採稀土，一直到90年代因勞力成本及環境保護的考量，改向中國進口後，霸權地位才讓出。

稀土是17種存在於礦物中的化學元素的總稱（鈧、釔、鑭等），被廣泛應用於電子、機械、國防工業等尖端產業，包含生活中常用的智慧型手機、LED燈、電動車、光纖電纜，以及國防上的導彈、雷達、衛星都有稀土的痕跡，已是不可或缺的重要原料。

▼嘉義大學財金系黃子庭副教授。（圖／黃子庭提供）

▲嘉義大學財金系副教授黃子庭。（圖／黃子庭提供）

30年前「稀土霸權」是美國

中國大陸是目前全球稀土最主要的產地，開採量佔全球70%以上，市佔率也高達90%，但最早出口稀土的其實是美國，黃子庭指出，「美國從1960年代開始開採、生產稀土，最著名的產地就是帕斯山脈（Mountain Pass），直到1980年代，產量及出口量都位於領先地位。」

不過，隨著中國在1980年代加入稀土的開採後，美國、歐盟、日本等稀土生產國都大幅減少了生產量，轉為進口中國的低價稀土，「從此之後，中國就逐漸成為全球稀土供應的最大國，也就是新的『稀土霸權』(rare earth hegemony)。」

黃子庭並提到，稀土（rare earth）雖以「稀有」命名，但在地殼的含量其實高過黃金、鑽石等礦物，算是相當豐富的，然而，在提取、煉製上有較高的難度，提煉出來的可用量稀少，「此外，由於可用量稀少，挖掘的量大，提煉的程序複雜，對環境的破壞也非常大，在環境導向為主流的現代，很多國家都對生產稀土卻之不恭。」

▼露天開採的稀土礦床。（圖／路透社）

▲稀土 。（圖／路透社）

中國後來居上的「三個優勢」

中國能夠成為稀土霸權，主要有三個原因，首先是礦藏豐富，且種類齊全，黃子庭表示，中國擁有的稀土是佔全球稀土礦藏的37％以上，並擁有全部17種稀土種類，這是其他國家所沒有的條件。

第二，中國有低廉的勞動力，能夠出口大量低價稀土，因此能快速取代美國，成為全球稀土市場的領先者。

第三，稀土是一項高污染的產業，開採必須付出高額的外部環境成本，與其他國家不同的是，中國的稀土的開採被視為重要國家戰略，在經營及技術開發上都有很大的投入，中國國家主席習近平先前赴稀土重要產地江西贛州考察時，就特別指出，要加大稀土科研的投入，並提到稀土是重要戰略資源。

嘉義大學財金系黃子庭副教授指出，中國擁有全球稀土市場的支配地位，不但能影響到中國國內本身的供應，更被視為對國際事務有更大的發言權和影響力，可對稀土需求殷切的國家如歐盟、美國、日本等進行制裁， 因此稀土也被視為能賦予中國在世界舞台上發言權的重要利器，與進行「資源外交」的工具。

▲稀土 。（圖／路透社）

ET快訊
「告吳子嘉誹謗」謝震武提醒韓國瑜：萬一如果有，後面也別混了
川普：6月10日起對墨西哥商品加5%關稅　直到移民問題解決
蘋果iPhone摺疊成「G形」　最新專利設計圖曝光

關鍵字：稀土,美中貿易戰,中美貿易戰,貿易戰,黃子庭

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「稀土霸權」本是美國　中國靠「三優勢」後來居上

22歲正妹遭「當街割喉」慘死！恐怖男友逼拍片遭拒　7刀殘殺放血

中國LGBT團體：中國同性婚姻合法化　至少等10年

女大生「2天未放屁」腹絞痛　醫師檢查驚見「結腸腫瘤」

女主播「對談」16分鐘　BBC：劉欣全程像受訪「要打消美國人情緒」

他花219萬攻聖母峰頂「看到屍體腿軟」　同行隊友瞬間暴哭

大陸擬用「稀土禁運」當最後王牌　日媒點出有2大難處

他坐高鐵遇名畫扒走1.3億「徐悲鴻招牌作」　結果只值900元

福州女攜子自7樓跳下雙亡　老公跪地哭喊「我錯了」

蓬佩奧稱禁華為「基於一定證據」　陸慷：拿得出來再說

爆高雄副市長包庇親妹偽造文書　藍議員酸韓：我知你忙著選總統

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

北宜超狂漂移！超車失控衝向山壁　華麗自轉「車頭炸裂」保桿噴飛

女騎士「起立蹲下＋忘情擺臀」高速狂飆下秒放開雙手做體操

明日花綺羅不滿意孫生Size　羞談持久度「感覺他時間比較短」

酒駕撞死2人「一直減刑」判7年　男大生父痛哭：這就是台灣的法律

潤娥難得大跳性感熱舞　TWICE.RV.BP的歌全都會！

蕭敬騰幫伴奏「照亮了我生命」　選手唱一半..王嘉爾.蕭敬騰.陳粒突上台

王彩樺跪地抱腿吳宗憲 　哭求「我的小孩還小」

林依晨錄影淚崩！　親弟擁抱吐真心：謝謝妳來當我姊

「稀土霸權」本是美國　中國靠「三優勢」後來居上

22歲正妹遭「當街割喉」慘死！恐怖男友逼拍片遭拒　7刀殘殺放血

中國LGBT團體：中國同性婚姻合法化　至少等10年

女大生「2天未放屁」腹絞痛　醫師檢查驚見「結腸腫瘤」

女主播「對談」16分鐘　BBC：劉欣全程像受訪「要打消美國人情緒」

他花219萬攻聖母峰頂「看到屍體腿軟」　同行隊友瞬間暴哭

大陸擬用「稀土禁運」當最後王牌　日媒點出有2大難處

他坐高鐵遇名畫扒走1.3億「徐悲鴻招牌作」　結果只值900元

福州女攜子自7樓跳下雙亡　老公跪地哭喊「我錯了」

蓬佩奧稱禁華為「基於一定證據」　陸慷：拿得出來再說

刷一張機票出發！泰國「柯基咖啡廳」12隻超萌短腿包圍你　感受大寫的幸福

川金二會破局　傳金正恩處決愛將特使…口譯也關進牢中

TOYOTA新牛魔王跑車6／2降臨台灣！hito流行音樂獎舞台首發

NBA冠軍戰／林書豪成首位亞裔美籍登總決賽　Drake穿柯瑞爸球衣

美中談判陷僵局電子股續彈、傳產股休兵　台股早盤狹幅震盪

「我和車子綁定出售」眼鏡妹賣車送自己　求30歲買家一起帶走

「我會在藍營勝出」　郭台銘：內部民調已贏韓國瑜

NBA冠軍戰／表弟G1重回戰場　杜蘭特G2可能持續缺戰

HTC出大包！U11用戶更新Android 9.0後竟「無法解鎖」

賭場抓內鬼…男被押到洗車場「虐打電刑」逼供　 全身抽搐丟包醫院不治

台東體操教父接住學生仰摔殞命！　倒臥單槓下...送醫不治亡

大陸熱門新聞

22歲正妹遭當街割喉　恐怖男友..

無人堆高機「死亡血輪轉」輾殺司..

他花219萬攻聖母峰　見屍體腿..

床的世界、和成研發長照產品登陸

美中女主播辯論　BBC這樣解析

她2天未放屁　醫驚：結腸腫瘤

LGBT團體：中國同婚合法　至..

劉欣：中國為什麼不能強大？

稀土霸權本是美國　中國靠三優勢..

稀土王牌亮相？日媒曝有2大難處

兩岸同婚行不行　國台辦一句話回..

陸男坐高鐵被盜走「徐悲鴻畫作」..

福州女賭氣攜子7樓跳下　老公跪..

中美女主播激辯　「三個細節」看..

更多熱門

相關新聞

謝金河：陸要正視技術創新和公司治理

財信傳媒董事長謝金河30日在臉書以「下一個賽局：技術創新與公司治理」為題發文指出，隨著美國封殺華為，顯示對中國大陸來說，科技創新和公司治理將是未來重要的發展課題，否則處境將會變得更加困難。

美副總統：願川習G20有貿易進展

美中緊張　彭博：中國再停購美國大豆

美中女主播辯論　BBC這樣解析

稀土王牌亮相？日媒曝有2大難處

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

新竹單親爸猝死　14歲少年沒錢葬父

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老闆娘

22歲正妹遭當街割喉　恐怖男友判死刑

韓國瑜陷婚外情　「王小姐」忙著這件事

吸笑氣上癮　17歲女玩壞脊髓神經

柯文哲拍桌吼　台北市政府被竊聽

快訊／SJ前預備成員爆輕生

七爺坐店門口2天　她收到夫訊息「出事了」

教官偷吃陸生影片曝！柯文哲冷臉想「砍」人

告吳子嘉誹謗　謝震武提醒韓國瑜

送女友賣淫　軟飯男「不知她去幹嘛」

大學教官偷吃馬尾陸生！摸腿深吻全曝光

《木曜》五月天特輯出意外　泱泱大哭

幼兒園午餐突換三明治！2孩回家狂喊餓她氣炸

林義守「210億投資」今全喊卡

更多

最夯影音

更多

爆高雄副市長包庇親妹偽造文書　藍議員酸韓：我知你忙著選總統

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

北宜超狂漂移！超車失控衝向山壁　華麗自轉「車頭炸裂」保桿噴飛

女騎士「起立蹲下＋忘情擺臀」高速狂飆下秒放開雙手做體操

明日花綺羅不滿意孫生Size　羞談持久度「感覺他時間比較短」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面