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最快下周執行！義大利債務失控超標2倍　歐盟擬開罰1250億

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▲▼歐洲旗,歐盟,歐洲聯盟,歐洲國旗。（圖／路透）

▲歐盟委員會正在考慮於下周懲戒未能控制債務的義大利。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

義大利與歐盟間的預算爭議日前再度浮上檯面，歐盟委員會正在考慮於下周懲戒未能控制債務的義大利，最終可能遭罰35億歐元（約1250億台幣）。

根據《彭博》報導，這議程屬於歐盟經常預算監測過程的一部分，最快可能發生在6月5日，透露消息的官員不願意公布姓名，因為該決定尚未定案，而義大利財政部發言人拒絕發表評論。

請繼續往下閱讀...

受此風波，義大利的股票應聲下跌，基準10年期國債收益率攀升12個基點至2.66%，歐元則下跌1%至1.1192美元。

義大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）在周一表示，他將在制定下一次預算時反擊歐盟，他所隸屬的政黨在周日舉辦的歐洲議會選舉中取得重大勝利，讓他本人在民粹派執政聯盟中也佔了上風。

▲▼聯盟黨領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）。（圖／路透社）

▲義大利副總理薩爾維尼。（圖／路透）

薩爾維尼在米蘭時說道，「我被告知歐盟委員會將寄來一份與義大利經濟有關的信函，我認為義大利人給了我和政府一項要任，我們應該徹底、冷靜並有建設性的重新探討那些讓就業不穩、市場焦慮的原因。」

目前歐盟委員會所提出的建議只是漫長又複雜的過程中的一個步驟，仍要經過歐盟各國政府的多次權衡才能有結果，歐盟財長將必須簽署所謂的過度赤字程序建議，到時候可能需要義大利支付占國內生產毛額0.2%的「無息存款」，金額約35億歐元，如若義大利不遵守可能違反歐盟法律。

根據歐盟財政規定，會員國須將斥字控制在GDP的3%以下，債務保持在GDP的60%以下，義大利目前的債務是歐盟限額的兩倍以上，但截至目前為止，歐盟尚未因預算問題懲罰過任何一個會員國。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：義大利,歐盟,債務,赤字

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