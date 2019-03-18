非洲豬瘟影響發酵！陸豬價連漲4天可能「創歷史新高」

▲目前未發現非洲豬瘟的省區只剩下新疆、西藏和海南3處。（圖／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

繼非洲豬瘟去年8月在遼寧瀋陽爆發後，疫情燒不停，生豬產能受到影響急速下降，與去年相比下降幅度超過15%，接近歷史極值。此外，大陸生豬價格在14日之後連續上漲，高點區間載每公斤25元至30元（人民幣，約新台幣113元到135元），今年豬價可能創歷史新高。

據《中國證券報》報導，大陸生豬價格在14日之後連續上漲，且漲價地區集中在華東區、華中區、華南區、華北區等一些受影響較重的中北部地區；在這些地區，生豬提前出欄，母豬被淘汰以減少存欄量，價格也隨之上漲。

▼為防治非洲豬瘟，大陸多地的養豬場加強消毒措施。（圖／CFP）

報導稱，由於發現非洲豬瘟疫情後，必須撲殺養殖場的豬隻，導致母豬量減少，加上防疫管控跨省運輸，影響了配種調運，與去年同期相比，估計全國產能下降幅度超過15%，接近歷史極值，且未來或將繼續快速下降。

《興業證券》指出，據相關調查研究，非洲豬瘟疫情在春節後加速蔓延，目前養殖戶空欄嚴重，在疫苗尚未研製成功以及當前價格吸引力還不夠的情況下，養殖戶補欄意願極低。

報導稱，豬價拐點已至，一方面，春節前大豬集中拋售，對供給的壓制大大減弱；另一方面，2018年四季度母豬大量淘汰，目前供給短缺突顯；年內需求最淡的時點已經過去，預計需求將逐漸回升，「年內將有兩波快速上漲行情，第一波為3月至5月，第二波為6月以後。」

綜合各家證券業者，在疫情影響下，豬價上漲快於以往週期，可能創歷史新高，高點區間載每公斤25元至30元（人民幣，新台幣113元到135元），當前的全國豬價均價約為每公斤15元（人民幣，約新台幣70元）。分析指出，就算母豬補欄也要13個月後才能釋放產能，因此至少到明年6月前豬價都將處於高位。