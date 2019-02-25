微軟第二代隔空抓物裝置Hololens 2發表！想要當《一級玩家》要花11萬

特約記者洪聖壹／綜合報導

在5G時代裡，如果影音串流變成稀鬆平常的事情，那麼AR、VR呢？微軟在MWC 2019開展前，發表了第二代混合實境裝置Hololens 2，實際應用跟第一代大同小異，但是外觀看起來比起第一代輕巧、可視範圍卻是第一代的2倍，顯示效果從HD畫質提升到2K，預計今年底前在全球10個國家上市，售價3500美元，約台幣11萬元。

全新的Hololens 2想要改變的，同樣是整個人類生態，初期仍是從工業革命的應用出發，讓使用者可以在現實世界當中，操作虛擬實境的內容，好比說最早的遠距離維修、生物教程等等，相關應用在電影《鋼鐵人》、《一級玩家》都有出現過，微軟公開的技術是一個名為“time of flight”的技術，透過裝置的鏡頭來感應手指的動作，然後寫入相對吋的手勢應用，讓用戶來操作眼前的事物。

Hololens 2已經有初期商務合作夥伴，包括Airbus、Honeywell、SAAB等公司，透過去年底發表的“Dynamics 365 Remote Assist“遠程助理系統，讓第一線的技術人員能夠在各種不同地方遠程協作，說起來很複雜，但是操作起來很簡單，有點類似AR版本的視訊通話，或許看下方影片可以更了解一點：

Hololens 2機身改用碳纖維材質、全新的頭帶搭配工業海綿提升配戴舒適度，顯示效果提升到2K解析度，螢幕視野為上一代的2倍，解像力從前代的每度視野 23 個畫素提升為 47 個，即使是在MR裡面看細小的文字也不是問題。另外，該項產品處理效能也有所提升，改用高通專為VR一體機設計的Qualcomm Snapdragon 850 行動平台，搭配全新一代客製化全像處理單元（HPU）藉此即時提升影像效能，不過從宣傳影片來看，Hololens 2應用範圍偏向商務範疇，這包括工業、醫療、教育，目前還沒有類似電影《一級玩家》、動漫《刀劍神域》的遊戲商加入開發。

Hololens 2預計2019年上市，詳細時間並未多做說明，一套售價3500美金，約台幣11萬，初期會在美國、英國、法國、中國、澳洲、加拿大、日本、德國、愛爾蘭、紐西蘭等 10 個國家推出，台灣方面上市情報未定。