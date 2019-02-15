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色法官陳鴻斌性騷女助理免職　月退休金大縮水「180K→85K」

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▲▼司法院職務法庭書記官長林玉苹。（圖／記者吳銘峯攝）

▲司法院職務法庭書記官長林玉苹。（圖／記者吳銘峯攝）

社會中心／綜合報導

台北高等行政法院法官陳鴻斌對女助理多次性騷擾，司法院職務法庭再審後改輕判罰款200萬元，引發爭議。案經職務法庭審理後，14日做出改判，廢棄輕判罰款的判決，仍將陳鴻斌免除法官職務，月退休所得也從18萬元降為8萬2千元。

陳鴻斌被控自2012年起，以「祈禱、感動」等藉口，多次要求女助理握手、擁抱，並表示有他的支持，續聘助理應無問題。女方為了保住工作，勉強討好態度回應。陳在助理續聘審核會議前一天，還對助理說「當天晚上free」，邀女方到政大河堤散步，並涉嫌趁機強吻。

被騷擾女助理事後在臉書抒發心情，法官評鑑委員會認為陳言行不檢、違反法官倫理規範移送，職務法庭以違反法官法，2016年10月間判決免除陳法官職務，改任其他職務。陳不服提出再審，職務法庭再審後，去年做出改判，改處陳罰款法官一年薪水，約200萬元。再審決定出爐後，引發爭議。

▲▼民間司改會到監察院促請提出再審。（圖／記者吳銘峯攝）

▲性騷擾法官終於被免職，民間司改會呼籲加速淘汰不適任司法官。（圖／記者吳銘峯攝）

此外，承辦本案的基隆地院法官陳志祥，在判決原本完成公布前，多次在廣播、電視上侃侃而談本案，引發更大風波。司法院認為他違反相關規定，也將陳志祥送法官評鑑委員會進行個案評鑑。至於陳鴻斌輕判案件，經監察院提出在審後，職務法庭重新審理，於14日做出改判。

根據《自由時報》報導，雖然陳鴻斌已退休，但免職後從司法官身分變更為司法事務官，銓敘部可追回部分退休金及退養金，陳每月退休所得也從18萬元降為8萬2元。

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