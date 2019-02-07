春節走春品嚐米奇造型刈包　奇美食品工廠自在遊

▲奇美觀光工廠自在遊。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

日本迪士尼園區熱銷的超人氣米奇造型刈包，其實就是來自台南市開設的奇美食品幸福工廠，在工研院協助下，透過可愛燒包玩偶、趣味易懂的圖片介紹及DIY手作體驗，帶領民眾探索征服全世界味蕾的台灣美食，今年春節連假走春不妨來趟觀光工廠自在遊。



觀光工廠潛力無窮，經濟部工業局從2003年起，制訂「觀光工廠輔導事項與評鑑規範」，由工研院推動相關計畫，協助輔導業者加入更多觀光元素、品牌辨識度，並每年進行觀光工廠評鑑，其中「奇美食品幸福工廠」獲得2018年國際亮點觀光工廠肯定，工研院智慧機械科技中心產品經理蔡秀如指出，每年新增加的觀光工廠約10家，分析近5年全台觀光工廠的統計數據，參觀人數每年維持約4%成長，營收平均更是有雙位數的年成長率。

奇美食品幸福工廠位在台南航空站對面，鄰近奇美博物館，交通便利，也是全台第一家以包子為主軸的觀光工廠，有小朋友超愛的「卡哇依」燒包玩偶迎賓，館內還結合旅遊、DIY活動、購物、餐飲與寓教於樂功能，讓大人小孩可以享受美好的親子互動時刻。

奇美食品幸福工廠館內規劃「燒包品牌形象館」、「幸福手作創意工坊」、「奇美優食劇場」、「奇美好物專賣店」等區域，其中在「燒包品牌形象館」採情境故事導引，以幸福為出發點，規劃「奇美印象」、「好食探源」、「包子說故事」、「解碼製程」、「食尚樂活」、「奇美幸福街町」六大主題區，民眾可以在這邊耗上整天時間，跟家人朋友一同吸收食物相關知識。

其它像是「幸福手作創意工坊」、「奇美優食劇場」、「奇美好物專賣店」三區域則提供食品DIY手作體驗、奇美食品影音簡介、伴手禮購買等服務，民眾能夠透過影片了解食物起源，並由講師親自指導大家如何做出美味包子等食品。

此外，以食品為主題的觀光工廠一定不能少掉提供豐富美味的美食，奇美食品幸福工廠規劃「奇美主題風味館」及「漫步咖啡館」2大區域，其中「奇美主題風味館」除了主廚精心準備的基本套餐和熱銷No.1的金元寶煎餃，也以外銷日本迪士尼的刈包當主題，推出卡拉雞創意刈包套餐，讓民眾就近就能品嘗全球熱賣的美味，感受最棒的美食饗宴。

最後吃飽喝足或是逛累了想休息喝個下午茶，「漫步咖啡館」提供熱呼呼咖啡、義式冰淇淋與每日現烤的各式麵包，特別是由日本小倉孝樹大師親自指導的限量幸福土司，讓人有地方可以好好放鬆，慢慢回味奇美食品幸福觀光工廠所帶來的美好經驗。

奇美食品幸福工廠春節9天連假，除了除夕休館外，其他時間都是正常營業，春節期間推出金豬福袋抽好禮活動，民眾除了有機會獲得50吋大電視或家電，還有五星級住宿卷等大獎。