東區成全台最貴鬼街！6大原因曝光　同棟1、3樓租金差7倍

▲40年老牌餐廳永福樓抵擋不了租金壓力，只營業到2月24日。（圖／記者黃士原攝，下同）

財經中心／綜合報導

台北東區知名宴客餐館「永福樓」即將在今年2月歇業，進而掀起房租標準混亂的討論。房市專家Sway週一（28日）曾在臉書「Sway房市觀測站」PO文分析，直指房東不降租的6大原因，包含被威脅、錢不是他的、比氣長、裝瞎、想賣掉以及被法拍。其實，東區的租金收費標準光是同一棟大樓就有差，三樓的費用有可能與一樓店面出現7倍價差。

東區SWATCH去年12月吹起熄燈號，知名餐館永福樓也將在農曆年後歇業，東區店面頻頻傳出「出走潮」；而永福樓公關陳羽珊表示，考量到近年來東區人氣衰退，業績早就不如以往，收入很難填補餐廳管銷費用，曾跟房東協商調降房租，但房東不願意降租，最後老闆才決定在租約到期後不續約，因此確實只營業到2月24日。

至於為何房東不降租，房市專家Sway在臉書「Sway房市觀測站」PO文中提出6大原因，直指東區被部分房東搞成全台最貴鬼街，包含：

1.被威脅，有人想要高價，房東怎敢破壞行情。

2.錢不是他的，房東向銀行借錢買店面，如果真的降價會影響到估值，以後貸款就會變得很難。

3.比氣長，投資界不敗定律，撐久就是他的，相信黃金店面會永遠存在。

4.裝瞎，認為空租只是個案。

5.想賣掉，這就得等到賣掉的那一天才有可能降租。

6.被法拍，因為積欠貸款被法拍，想降也沒得降。

▲東區房租收價標準混亂，但近期有些房東意識到商圈的問題，願意降價求租。

而根據《好房網》報導，東區的租金收費標準混亂，有時同一棟大樓的每一層樓收費都不同，比如一樓店面每坪月租至少1.2萬元起跳，二樓卻直接砍半，而擁有60多坪的三樓月租只要16萬，相當於每坪2600元，與一樓價差高達7倍；房仲業者認為，近期部分房東已經意識到東區沒落、人潮減少的問題，陸續有人願意降價，期望房東們別再堅持高價，適時降租才能讓商圈繼續繁榮下去。