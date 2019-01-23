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雲端最有錢／小資族理財　達人教您買基金賺旅費搶低價票

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新聞節目中心／綜合報導

去年經濟悶，人心也悶，此時最好的方法就是出去走走，根據觀光局統計，去年國人出國旅遊人次達到1546萬人次，旅遊總費用更是高達7489億台幣。雲端最有錢第3集，邀請到機票達人布萊恩、基金醫生馮志源與主持人邱沁宜，教您買基金賺旅費、刷網搶低價機票。

遊歐洲不用花大錢 玩十天四萬有找
一般人印象，去歐洲都要動輒十多萬，達人指路，貨幣貶值、物價又低，土耳其和葡萄牙玩十天，四萬元有找。其中土耳其里拉大貶，在當地買精品超划算，在葡萄牙，只要一歐元就能吃蛋塔喝咖啡。

勤上旅遊論壇 達人分享Bug fare低價票
航空公司擺烏龍標錯價，頭等艙、商務艙，最低原價一折起，買到賺到! 分段購票比來回票更便宜，尤其是香港，航班全世界最頻繁，票價也長期便宜，搭配的彈性很高。

我玩故我賺 旅遊中發現投資心法
去年最賺的基金當推印度和巴西，長抱三年報酬率超過三成，基金醫生帶路，今年首選五類基金，教您打敗定存，越玩越有錢!

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

▲▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

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關於《雲端最有錢》

老闆總是不加薪，想投資又不知道該怎麼規劃? 上沖下洗的股市如何套利? 區塊鏈加密貨幣又是什麼? 2019景氣混沌不明，資產怎麼配置才能錢滾錢? 從台股震盪中賺到買菜金、從基金佈局中賺到旅遊金、從房產配置中越換越大間!《ETtoday新聞雲》推出全新節目《雲端最有錢》由資深財經媒體人邱沁宜擔任主持人，帶您輕鬆聊天讀懂財經，最賺錢的經驗分享、最新潮的投資趨勢、虧大錢的地雷閃避，都在《雲端最有錢》與您分享!

資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一、周三下午1點10分至2點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

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關鍵字：雲端最有錢,邱沁宜,財經,直播,小資,基金,旅費,機票

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