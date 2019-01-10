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捨律師投身調查局　大眼正妹林婉瑜成結業典禮「嬌」點

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▲▼調查局新兵報到　水汪汪大眼的她還考上律師最吸睛。（圖／鏡週刊）

▲55期調查官林婉瑜外型甜美、致詞時口條清晰。

圖文／鏡週刊

調查局今（10日）舉辦調查班第55期結訓典禮，60名結訓學員中，有著一雙水汪汪大眼的致謝詞代表林婉瑜，不只長相甜美，還早已取得律師資格，最為吸睛亮眼。

調查局表示，本期原本有64名學員受訓，有60名學員結業，男性33名、女性27名。60名學員中有22人擁有碩士學位，專業學養涵蓋法律、財經、資訊、電子、營繕、化學、醫學、外語等領域。其中有4名通過律師考試、3名通過會計師考試並曾任職知名會計師事務所、1名曾為社工師、2名曾任知名科技大廠工程師。

外型甜美的林婉瑜台風穩健、口條清晰，獲選為本期結訓致詞代表殊榮。她說周遭很多朋友是司法人員，因為調查局的工作與司法官性質不同，比較屬於團隊辦案，她認為自己適合團隊工作，想要藉由自己的法律專長，在調查局的各個工作領域都能發揮所學。

至於曾任職大型會計師事務所審計組長的郭建容，她的姊姊是台北地檢署緝毒組檢察官郭建鈺，郭建鈺以第一名優異結訓成績進入北檢，日前在新店區的查賄績效卓著，連檢察長邢泰釗都高度肯定，郭建容說姊姊是她的榜樣，加上對打擊經濟犯罪有高度興趣，才投入司法調查工作。

▲▼調查局新兵報到　水汪汪大眼的她還考上律師最吸睛。（圖／鏡週刊）

▲郭建容具有會計師資格，姊姊郭建鈺是北檢檢察官，姊妹倆不只外型亮麗，未來將攜手執法，捍衛司法正義。

郭建容具有會計師資格，姊姊郭建鈺是北檢檢察官，姊妹倆不只外型亮麗，未來將攜手執法，捍衛司法正義。
除了郭建鈺及郭建容這對司法姊妹檔，另外還有朱芳儀、朱敏綺姊妹花，分別從交通大學資訊工程學系、澎湖科技大學資訊管理系畢業，這回同時考上第55期並順利結業，訓練過程中，姊妹倆相互扶持打氣，終於通過訓練傳為佳話。

▼朱芳儀（右）、朱敏綺（左）姊妹花同時考上第55期並順利結業。

▲▼調查局新兵報到　水汪汪大眼的她還考上律師最吸睛。（圖／鏡週刊）

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關鍵字：鏡週刊,調查局,林婉瑜

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