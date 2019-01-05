卡朱？拋2020排民調初選　吳敦義：黨員投票較符合美國制度

▲吳敦義。（圖／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導



2020國民黨如何產生總統候選人，前新北市長朱立倫認為總統採全民調提名，社會較能接受，現行黨內提名辦法則有七成民調、三成黨員投票規定，對此，國民黨黨主席吳敦義5日強調，「黨員來投票是比較符合美國制度」；吳的說法，被視為否決朱立倫全民調提議，甚至推翻民調黨員七三比的現行做法，引發想像空間。

吳敦義在去年5月黨主席選舉以14萬4408票、得票率52.24％橫掃其他5位候選人，一輪過半當選，任期四年。黨內人士分析，若總統初選採黨員直選，以吳敦義掌黨機器及與多數中常委交好，且握有立委提名權等，一旦確定遊戲規則，朱立倫未必能利用民調優勢出線。

吳敦義上午出席新竹縣感恩茶會受訪表示，國民黨多年來有各種不同初選方式，包括民調佔7成、黨員投票佔3成，有全民調，也有黨代表大會做決定，以及全體黨員投票等，各種方式都可以採用。

對於各種初選方式的優劣，吳強調，黨員來投票是比較符合包括美國的制度，但各種方式都沒有所謂對或錯，只是因應時局，只要選擇最合適的方式，那就是對的方法。

根據國民黨參加公職人員選舉提名辦法，黨內總統候選人提名由中央委員會依據30%黨員投票與70%民調的結果決定提名名單。雖然提名辦法明文規定，但過去國民黨的總統大選黨內初選都只有1人登記，所以這個初選機制從未使用過。

國民黨中生代立委林為洲等日前呼籲黨中央修改提名辦法，黨內初選以全民調方式決定總統候選人，讓候選人更貼近民意。國民黨組發會主委李哲華當時表示，黨內提名辦法本就有2人以上登記可協調採全民調，如果仍要修改提名辦法，應獲得多數人的共識。