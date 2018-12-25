　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
雲論 雲論焦點 政治 學運 大選 兩岸 | 國際 | 公義 | 教育 | 社會 | 藝文 | 影評 | 其他

【放行管中閔】呂謦煒／管中閔獲聘，民進黨2020能止血了嗎？

加入雲論，掌握更多最新觀點！

▲管中閔上任掀政治風暴。（圖／記者賴于榛、林敬旻、唐詠絮）

●呂謦煒／中國國民黨青年團第11屆總團長。

管中閔應得發聘，民進黨應得報應！

管中閔終於被教育部「勉予同意」擔任台大校長了。其實，教育部也沒有甚麼好「勉予」的。我還沒畢業時，就多次站上第一線，申明立場：教育部所能作的適法性監督，並沒有越權到可以監督內部已經審議過的行政程序；教育部想對管中閔吹毛求疵，但這個瑕疵根本沒有列舉在遴選校長的規範上，以莫須有的罪名阻止管中閔上任，本身就是不義的。

對管中閔發聘，早就該作了。這十個月來，民進黨政府以遴選有瑕疵、程序不正當為由，惡意拖延，讓台大沒有校長。在地方選舉雪崩式大敗之後，才想到這一招，不僅是回應民意，更是要來挽救低迷不振的2020選情。

在民進黨心中，在乎的何嘗是程序呢？如果真的是民進黨政府口口聲聲喊的程序不正當、教育部有法源來監督，那現在教育部根本沒有權力「勉予同意」管中閔擔任台大校長。實情已經很清楚：民進黨政府自知理虧，民進黨政府陰謀卡管，在選舉大敗之下，才決定同意聘任管中閔以止血！

過去，他們可能覺得不想讓管中閔上任，妨礙他們在台大的控制力度；現在，他們可能覺得讓他上任先止血，先求不要全盤輸光。說穿了，程序什麼的，對於民進黨來說都是藉口，怎麼作對它維繫政權最有利，才是他們真正重視的。

民進黨可能覺得讓台大有了校長，這部分的血就算止住了。其實，民進黨的失血才正在開始。絕大多數民眾早已看清楚，民進黨是基於政治理由卡管；而被民進黨冠冕堂皇的謊言所欺騙的一部分民眾，也會為發現真相而惱怒，對過去受到的欺騙而憤慨！

管中閔應得的發聘，雖然遲了十個月，但猶未晚也；而民進黨為卡管而無視民主法治、踐踏大學自治的作法，相信在不久的未來，也將得到它應得的懲罰與報應！

此外，我想為從「卡管事件」伊始，就積極在校內外奔走、抗爭，呼籲聘任管中閔為台大校長，由一群台大學生、教授、職員、校友所組成的「台大自主聯盟」，以及絕不屈服的管中閔校長，表示由衷的敬意。若不是有這些人積極堅持整整十個月，小人就會得道，雞犬就會升天。沒有他們，就沒有今天大學自治與民主法治的勝利。

熱門點閱》
►葉俊榮法、理、情盡釋善意　台大應該見好就收
►要拔管，先插管
►要徹底解決管案，先修《大學法》

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自「呂謦煒」臉書，請勿直接轉載。以上言論不代表本網立場，論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄：editor88@ettoday.net

ET快訊
勉予同意管中閔任台大校長　賴清德簽准葉俊榮辭呈
高雄好熱脫旗袍！國旗妹章梓薰超短熱褲藏不住蜜桃臀

關鍵字：雲論呂謦煒,雲論,呂謦煒,管中閔,台大校長,教育部,遴選委員,葉俊榮,民進黨

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
加入雲論，掌握更多最新觀點！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 論壇最新 全站最新

【放行管中閔】沈榮欽／要徹底解決管案，先修《大學法》

【吳寶春風波】沈榮欽／性、麵包與錄影帶

放行管中閔後葉俊榮恐「被離職」？　行政院：下午會比較清楚

快訊／葉俊榮遭賴清德約談40分鐘　去職與否最快下午有答案

賴清德進府告狀　蔡英文砲轟葉俊榮：管中閔案讓大家措手不及

雲端最前線／管中閔任台大校長有變數？綠營反彈聲浪大

【放行管中閔】呂謦煒／管中閔獲聘，民進黨2020能止血了嗎？

黃竣民／烏克蘭是歐洲下一個戰爭熱區？

【放行管中閔】沈榮欽／要徹底解決管案，先修《大學法》

網評／談談情，跑跑馬 開放賽馬是高雄拚經濟的大絕？

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

9歲男童胖到呼吸困難無法入眠 花3年減肥狠甩100kg逆轉人生

開放打工度假簽證也能應徵 時薪420元！東京徵「地鐵助推員」

海嘯襲印尼！至少釀222死843傷　9台人受困..台商逃死憶:都在發抖

陳水扁以「我看錢最輕」駁馬英九 網友狠酸：海珊最不愛打仗！

聲林之王生存週記(11)之場邊花絮

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

【放行管中閔】呂謦煒／管中閔獲聘，民進黨2020能止血了嗎？

黃竣民／烏克蘭是歐洲下一個戰爭熱區？

【放行管中閔】沈榮欽／要徹底解決管案，先修《大學法》

網評／談談情，跑跑馬 開放賽馬是高雄拚經濟的大絕？

鍾文榮／你有開超跑的自由，為何我該為你的自由買單？

馬凱／全台首富如何圓夢？

【防堵非洲豬瘟】文青別鬼扯／誰才是真正的豬隊友？

尤里安／美國「印太戰略」如何贏中國？

【借鑑美國】林映谷／談美國偵訊過程的律師辯護權

民進黨中生代、跨派系的地方諸侯

影評／《班恩回家》我的孩子很乖

藥、水都缺！印尼數千人擠收容所　她不敢回海邊的家：我好害怕

趙薇爆躲查稅風波「入籍新加坡」　親上火線回應了！

弟弟就在家！夜店服務生傳訊2友「我先走了」　自轟太陽穴身亡

無黨籍台南市議長郭信良苦訴　 「無情抹黑打壓忍無可忍！」

陸通信技術試驗衛星3號25日升空　今年第37次軌道發射

延安寶塔區煤礦井下事故5礦工罹難　6月剛爆出安全隱患

今年開工量逾萬棟　高雄居冠

福建第3起非洲豬瘟疫情　南平市35頭豬隻發病

泉州推出「惠台73條」享同等待遇　最高給200萬元資金補貼

台南三寶騎士淡定外道直切　March藤原拓海上身驚險閃飄

論壇熱門新聞

鍾文榮／你有開超跑的自由，為何..

網評／賽馬是高雄拚經濟的大絕？

2018台灣年度英文：skr

北京超越東京，日本自信重挫──..

李艷秋／謝長廷，太醜陋了

文青別鬼扯／誰才是真正的豬隊友..

馬凱／全台首富如何圓夢？

沈榮欽／要徹底解決管案，先修《..

林映谷／談美國偵訊過程的律師辯..

尤里安／美國「印太戰略」如何贏..

呂謦煒／管中閔獲聘，民進黨20..

民進黨中生代、跨派系的地方諸侯

陳國祥／朱立倫一馬當先　何不徵..

郭正亮／台灣跟國際樂園說bye..

更多熱門

相關新聞

黃竣民／烏克蘭是歐洲下一個戰爭熱區？

俄、烏關係似乎又降至另一個低點外，外界更擔心後續是否會引爆自2014年之後更大的戰事。

台南市正副議長選舉　郭信良出線

管中閔現身！簡單一句話回應

葉俊榮遭賴清德約談40分鐘　去職否下午揭曉

蔡英文提3大任務：從軍不是浪費時間

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

少年賣腎換iPhone　7年後帥氣模樣全毀

王彩樺站安迪告別式門口大哭臉腫

滴妹「史上最大尺度」曝上空畫面

潘瑋柏嗆聲！楊丞琳「居家素顏」3000人看光

國瑜夜市原10點要結束　警求民：麥擱來了

蜂巢詭異色混搭　神人解答網推爆

應采兒現身嬰兒用品店　網：肚子好大

帕布颱風最快周四生成　跨年連假全台濕涼

交換禮物下限50元！他「掏2張鈔票」網吐了

企鵝妹考上台大！　亮出學生證

柯P就職「超極簡風」　15萬搞定不邀貴賓

2019新制上路懶人包

沙鹿男買便當遭槍襲　身上9彈孔慘死

長太醜被渣男退婚！單親媽整形翻轉人生

快訊／印尼樂團主唱「老婆確定身亡」！

更多

最夯影音

更多

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

9歲男童胖到呼吸困難無法入眠 花3年減肥狠甩100kg逆轉人生

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面