【放行管中閔】呂謦煒／管中閔獲聘，民進黨2020能止血了嗎？

▲管中閔上任掀政治風暴。（圖／記者賴于榛、林敬旻、唐詠絮）



●呂謦煒／中國國民黨青年團第11屆總團長。

管中閔應得發聘，民進黨應得報應！

管中閔終於被教育部「勉予同意」擔任台大校長了。其實，教育部也沒有甚麼好「勉予」的。我還沒畢業時，就多次站上第一線，申明立場：教育部所能作的適法性監督，並沒有越權到可以監督內部已經審議過的行政程序；教育部想對管中閔吹毛求疵，但這個瑕疵根本沒有列舉在遴選校長的規範上，以莫須有的罪名阻止管中閔上任，本身就是不義的。

對管中閔發聘，早就該作了。這十個月來，民進黨政府以遴選有瑕疵、程序不正當為由，惡意拖延，讓台大沒有校長。在地方選舉雪崩式大敗之後，才想到這一招，不僅是回應民意，更是要來挽救低迷不振的2020選情。

在民進黨心中，在乎的何嘗是程序呢？如果真的是民進黨政府口口聲聲喊的程序不正當、教育部有法源來監督，那現在教育部根本沒有權力「勉予同意」管中閔擔任台大校長。實情已經很清楚：民進黨政府自知理虧，民進黨政府陰謀卡管，在選舉大敗之下，才決定同意聘任管中閔以止血！

過去，他們可能覺得不想讓管中閔上任，妨礙他們在台大的控制力度；現在，他們可能覺得讓他上任先止血，先求不要全盤輸光。說穿了，程序什麼的，對於民進黨來說都是藉口，怎麼作對它維繫政權最有利，才是他們真正重視的。

民進黨可能覺得讓台大有了校長，這部分的血就算止住了。其實，民進黨的失血才正在開始。絕大多數民眾早已看清楚，民進黨是基於政治理由卡管；而被民進黨冠冕堂皇的謊言所欺騙的一部分民眾，也會為發現真相而惱怒，對過去受到的欺騙而憤慨！

管中閔應得的發聘，雖然遲了十個月，但猶未晚也；而民進黨為卡管而無視民主法治、踐踏大學自治的作法，相信在不久的未來，也將得到它應得的懲罰與報應！

此外，我想為從「卡管事件」伊始，就積極在校內外奔走、抗爭，呼籲聘任管中閔為台大校長，由一群台大學生、教授、職員、校友所組成的「台大自主聯盟」，以及絕不屈服的管中閔校長，表示由衷的敬意。若不是有這些人積極堅持整整十個月，小人就會得道，雞犬就會升天。沒有他們，就沒有今天大學自治與民主法治的勝利。

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