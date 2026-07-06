維德角門將「IG粉絲5萬→2700萬」　她讚：40歲開花非常勵志

▲沃齊尼亞（Vozinha）。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

世界盃戰況、球員表現都是焦點，財經網美胡采蘋昨天發文表示，維德角門將沃齊尼亞（Vozinha）有可能加入美國邁阿密國際足球俱樂部，40歲開花是非常勵志的；接著她還提到23歲後衛卡布拉爾（Sidny Cabral）炙手可熱，說不定很快就結婚了。

沃齊尼亞40歲開花超勵志

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胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，沃齊尼亞有可能能加入美國邁阿密國際足球俱樂部，成為梅西的隊友，「40歲才開花非常勵志。」她印象沃齊尼亞的IG賽前只有5萬人追蹤，踢完阿根廷之戰有1700萬人追蹤，結果現在已經2500萬人追蹤（截稿前已破2700萬）。

卡布拉爾炙手可熱

接著胡采蘋說，卡布拉爾在延長賽上，踢出一顆很神奇的弧線球，接著又衝上觀眾席抱女友，今年23歲的他，相當炙手可熱，感覺應該很快會結婚。最後胡采蘋說，有很多球員都被激烈搶奪中，迪奧曼德（Yan Diomande）也是大熱門，「先踢完也不是都只有壞處，至少有空可以先把自己賣一賣」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「畢竟能擋下梅西的球的門將不多」、「2500萬追蹤，能幫球隊增加驚人曝光」、「希望美國邁阿密國際足球俱樂部能簽下他，美國人最愛這種勵志人生故事，之後好萊塢一定會拍他的電影」、「擋了梅西這麼多球，如果被別人簽走怎麼辦」、「好棒的消息」。