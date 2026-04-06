台金海上運輸專船優惠　陳福海：80歲以上、6歲以下可望免費

▲金門縣長陳福海送船現場拋海上運輸優惠，海上運輸專船80歲以上、6歲以下可望免船票費，僅自行負擔保險費。(圖／記者鄭逢時攝)

記者鄭逢時／金門報導

清明連假的最後一天，台金海上運輸專船今（6）日11時由金門料羅港啟航開往台中港，金門縣長陳福海在送船時表示，縣府正擬研議重要節假日台金海上運輸專船，針對80歲以上長者及6歲以下兒童提供免費船票優惠，盼減輕返鄉負擔，最快可望於端午節上路。

陳福海指出，金門交通容易受天候影響，尤其在節假日返鄉需求集中，除了持續強化空運與海上運輸備援外，也應透過分流機制，讓鄉親有更多元的返鄉選擇。他在送船現場提出優先照顧高齡長者與幼童族群，讓有實際需求的民眾能更順利往返台金之間。

依規劃方向，相關優惠將針對於節假日海上運輸專船實施，80歲以上長者與6歲以下兒童可望免收船票費用，但仍須自行負擔保險費，至於優惠對象是否只限定金門籍鄉親仍有待後續政策研商確認。此舉除可減輕家庭交通支出，也有助引導部分旅客改搭船運，以紓解航空運能的壓力。

陳福海強調，該優惠方案已責成相關單位於三個月內完成研議與相關配套，並與航運業者協調執行細節，力拚能於端午節假期啟動。未來也將視實施情形進行滾動式檢討，持續優化金門的交通服務，以提升鄉親返鄉便利性。