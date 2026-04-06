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清明收假返台人潮湧現　金門啟動海運疏運近250人

▲▼清明收假返台人潮湧現，金門啟動海運疏運近250人。(圖／記者鄭逢時攝)

▲清明收假返台人潮湧現，金門啟動海運疏運近250人。(圖／記者鄭逢時攝)

記者鄭逢時／金門報導

清明連假進入尾聲，為因應返台人潮與天候變化影響，金門縣政府今（6）日執行台金海上運輸機制，由縣長陳福海、副縣長陳祥麟親自前往料羅港碼頭送船，協助旅客順利返台，本次航班共疏運近250人，紓解空運壓力。▲▼清明收假返台人潮湧現，金門啟動海運疏運近250人。(圖／記者鄭逢時攝)

縣府指出，今年清明假期期間天候不穩，為避免航班受影響導致旅客滯留，已事先規劃海運運輸方案，透過船班與航空分流運作，提升整體運輸調度能力。今日一早金門出現濃霧攪局，造成海空運輸一度停擺，此次執行的船班就發揮即時調節的功能，有效協助民眾能於收假前順利返台。▲▼清明收假返台人潮湧現，金門啟動海運疏運近250人。(圖／記者鄭逢時攝)

金門縣長陳福海表示，過去曾遇機場旅客大量滯留情況，因而建立了「ABC應變機制」，依天候狀況分階段啟動，包括航空公司加開班機、必要時協調國防部支援，若氣候持續不佳，則立即啟動海運備案，多元管道確保疏運順暢。▲▼清明收假返台人潮湧現，金門啟動海運疏運近250人。(圖／記者鄭逢時攝)

他進一步指出，未來將強化與航商合作，可建立更具彈性的開口契約，只要旅客達一定人數，即可迅速啟動加班船或航班，減少候補與滯留的狀況，以提升整體交通效率。▲▼清明收假返台人潮湧現，金門啟動海運疏運近250人。(圖／記者鄭逢時攝)

縣府強調，未來將持續檢討節假日疏運策略，因應天候與運量變化，確保鄉親往返台金之交通更加順暢與安心。

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