清明收假遇濃霧！金門海空交通大亂　航班取消候補排爆

▲清明收假日遇濃霧，金門海空交通大亂，航班取消候機場現候補人潮。(圖／民眾提供)

記者鄭逢時／金門報導

在清明連假的最後一天，金門地區受濃霧影響，空中與海上交通同步受阻，今（6）日不少返台旅客一早就遇到航班取消，只能在機場排隊等待候補，現場擠滿人潮，返程行程大亂。

截至上午為止，金門飛往台灣各地已有9班航班取消，金門航空站候補系統人數持續增加，往台北候補已超過800人，台中逾500人，高雄約400人，台南及嘉義也分別有200餘人與100餘人等待，現場還約有200多名旅客持續排隊登記。金門航空站預計於上午11時進行聯合候補作業，統整人數並協調航班調度，盼加速疏運。

面對濃霧攪局，不少旅客顯得相對淡定，有人笑稱「清明連假沒起霧才少見」，早已對金門春季多變天候有所準備，也有遊客打趣說，每年3至5月來金門旅遊，常常會「多送一天關島行」，對航班延誤似乎也早已習以為常。

除了空運受影響外，小三通航線同樣一度停擺。金門水頭往返廈門五通航線自上午8時起暫停航駛，所幸隨著天候好轉，已於11時30分恢復通航。金門縣港務處提醒，旅客搭船前應先向船公司確認航班資訊，以免因天候變化影響行程安排。

提醒民眾，清明期間正值金門霧季，航班與船班容易受天候影響，民眾返程前應預留彈性時間，並隨時掌握最新交通資訊，以降低行程受阻風險。