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桃園77巧克力共和國觀光工廠開幕　體驗服務設施再升級　

▲桃園77巧克力共和國觀光工廠開幕

▲77巧克力共和國將於9月26日以主題「美味療癒島」盛大開幕。（由左至右分別為，77品牌代言人Lulu黃路梓茵、宏亞食品董事長張云綺、桃園市副市長王明鉅。(圖／宏亞食品提供)

記者楊淑媛／桃園報導

座落於桃園市八德區的「宏亞食品『77巧克力共和國』觀光工廠」、10日舉行開幕登島儀式。副市長王明鉅出席活動表示，巧克力共和國觀光工廠整修後，擁有許多好吃、好逛、好玩的元素，成為親子假日出遊休憩的新選擇，市府將持續與在地企業合作，輔導桃園市觀光工廠業者提升體驗服務設施，讓桃園觀光產業更具特色。

▲桃園77巧克力共和國觀光工廠開幕

▲桃園77巧克力共和國觀光工廠。(圖／宏亞食品提供)

王明鉅說，桃園捷運綠線預計於115年底部分通車、119年全線通車，緊鄰八德區巧克力共和國的巧克力街G03，命名為「巧克力站」，站名於眾多車站中獨樹一格、受到廣大迴響，也期盼新開幕的77巧克力共和國發揮「巧克力」的迷人魅力，吸引國內外遊客到訪桃園。

▲桃園77巧克力共和國觀光工廠開幕

▲全臺灣最北端的可可樹林就在桃園77巧克力共和國。（圖／市府提供）

宏亞食品董事長張云綺感謝市府的支持與協助，讓宏亞食品透過77巧克力共和國以創新、永續的目標，再次與大朋友及小朋友見面，未來亦將秉持永續發展的理念與消費者結緣，讓世界變得更美好。

77巧克力共和國將於9月26日以主題「美味療癒島」盛大開幕，展館除了有許多好吃、好逛、好拍的新元素外，還將國民零食打造成吸睛打卡地標—「全球最大77乳加」，甚至大玩創意，讓台式牛肉麵、台灣麻辣花生等經典台灣風味結合巧克力，推出多款得到國際獎項的限定商品，只在77巧克力共和國獨家販售！熱愛社群打卡、品嚐優質巧克力的大小朋友們，千萬別錯過美味又療癒的旅程，6大亮點帶您一次看！

市府經發局表示，為協助產業轉型，市府規劃辦理觀光工廠升級計畫並成立觀光工廠輔導團，今（113）年度市府共輔導協助7家業者進行升級改善，其中，77巧克力共和國以「美味療癒島」為主題，打造沉浸式巧克力療癒體驗，包含全臺灣最北端的可可樹林、可可工廠巧克力製作過程，以及全球最大的77乳加巧克力展品外，還導入互動數位科技，讓參觀的遊客只要一機在手，便能透過工廠見學提升產業新知及娛樂體驗。

包括副市長王明鉅、市議員許家睿、市府經發局副局長耿彥偉、八德區長蔡豊展、桃園市觀光發展基金會副執行長陳信守、桃園觀光工廠促進發展協會理事長溫錦儀、宏亞食品董事長張云綺、77巧克力共和國協理陳澤光及77品牌年度代言人Lulu黃路梓茵等均一同出席。

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