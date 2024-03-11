感冒吃藥竟罹罕見「史蒂芬強森症」　台中男全身皮肉分離潰爛

▲台中男感冒吃藥竟患罕見「史蒂芬強森症」，全身起水泡，皮肉分離潰爛流汁送醫。（圖／仁愛醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一名50歲陳先生因喉嚨痛、全身倦怠和畏寒至診所就診，未料吃了兩天感冒藥之後全身起大片紅疹就醫，醫師診斷藥物過敏，但停藥後情況卻持續惡化，身上皮膚多處起水泡合併剝落糜爛，甚至出現口腔黏膜破損流血和視力模糊。轉到仁愛醫院後確認是嚴重藥物過敏「史蒂芬強森症候群」，後續迅速再被轉至北部醫院治療。

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▲醫師發現罪魁禍首是陳先生在兩週前因為三叉神經痛開始服用的卡馬西平導致的嚴重藥物過敏。（圖／仁愛醫院提供）



仁愛長庚合作聯盟醫院皮膚科門診醫師洪翊騰表示，調閱陳男近一個月雲端藥歷，竟發現罪魁禍首是陳先生在兩週前因為三叉神經痛開始服用的卡馬西平 (Carbamazepine)所導致的嚴重藥物過敏「史蒂芬強森症候群」，也就是毒性表皮溶解症。陳先生後續被轉至林口長庚皮膚科暨藥物過敏反應中心，經歷燒燙傷中心治療後於一般病房出院。

洪翊騰指出，常見過敏藥物包含抗生素、磺胺藥、抗癲癇藥物、降尿酸藥、消炎止痛藥（NSAID）、肌肉鬆弛劑和放射顯影劑等，依不同過敏類型而不同。最嚴重的藥物過敏反應當屬史蒂芬強森症候群，特色為快速進展的全身紅斑及水泡，黏膜潰爛與表皮剝落壞死，有如全身燒燙傷。其他的重要器官包括肝、肺、腎等都有可能受到影響，造成致命的併發症。

▲洪翊騰表示，藥物過敏反應臨床表現多樣，民眾絕對不可輕忽，必要時須尋求專業醫師協助。（圖／仁愛醫院提供）



洪翊騰表示，藥物過敏反應臨床表現多樣，但可以總結成六大警訊，包括皮膚紅疹、搔癢或水泡；口腔或黏膜潰瘍；吞嚥或排尿痛；眼睛紅腫、燒灼或視力模糊；以及嘴唇腫、呼吸道阻塞或淋巴腫大，最後還有發燒等。

洪翊騰也提醒藥物過敏除了可能致命和造成多重併發症，臨床更和病毒疹、移植排斥和其他原因之紅皮症不易區分，民眾絕對不可輕忽，必要時須尋求專業醫師協助，避免延誤治療時機，造成終身遺憾。