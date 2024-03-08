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大陸 大陸焦點 特派現場

49噸運煤車失控側翻「輾壓」電動車　車主3人奇蹟生還成「活廣告」

記者魏有德／綜合報導

山西忻州一輛載重達49噸的運煤卡車6日在行駛過程中，因轉彎失控不慎翻覆，當時有一輛長安深藍電動車S7經過，意外被卡車「滅頂」輾壓。幸運的是，這輛電動車雖然車體變形，但車門仍能打開，車內乘坐的車主及2名友人奇蹟似地生還，還全身而退，撤到安全地帶待援。車主透露，三人中只有一人肌肉拉傷，其餘兩人均毫髮無傷。

▲山西忻州一輛運煤卡車失控翻覆波及一旁電動車，車內3人奇蹟般逃出。（圖／翻攝上游新聞）

▲山西忻州一輛運煤車失控翻覆波及電動車，車內3人奇蹟般逃出。（圖／翻攝上游新聞，下同）

《上游新聞》報導，車主菅先生還透露，事故發生後，是深藍汽車連同當地經銷商，第一時間將三人送至就近醫院，並積極協助處理相關善後事宜，雖然目前事故原因還在調查之中，在徵得家人同意後，3月7日下午他又在經銷商處下訂了一台新車。

▲山西忻州一輛運煤卡車失控翻覆波及一旁電動車，車內3人奇蹟般逃出。（圖／翻攝上游新聞）

事發後，深藍汽車CEO鄧承浩還特別發文指，這個好嚇人，還好深藍S7經受住了考驗，「車身爭氣，深藍超級增程爭氣，抵抗住50噸大貨車的側翻，確保了車內三人的完全平安！事故後，我們這位車主直接下定了一輛新的智駕版S7，感謝車主對深藍汽車的信任，祝大家都能出行平安。」

▲山西忻州一輛運煤卡車失控翻覆波及一旁電動車，車內3人奇蹟般逃出。（圖／翻攝上游新聞）

對此，網友們紛紛表示，「這運氣無敵了」；「換作是我就不敢開車了」；「妥妥滴活人車體試驗廣告」；「跟車沒關係，純粹運氣好」；「汽車品牌趕緊聯繫，一波免費廣告」。

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