楊瓊瓔緊追台中國際會展中心西側開發案　國發會：已批准60.31億元

▲國民黨立委楊瓊瓔。（圖／楊瓊瓔辦公室提供）

記者陳弘修／台北報導

台中水湳經貿園區被視為台中下階段最具產經潛力標的，其中，國際會展中心的開發被業界認爲是園區發展關鍵。根據規劃，水湳經貿園區第一期東側由中市府自籌，預計2025年可營運，第二期西側則規劃由中央補助經費、市府規劃興建，但從2019年起，歷經經費不足、經濟部提出調整中央地方權利金比例等爭議，又遇疫情，開發進度停擺，甚至一度成為台中市長選戰議題。

對此，立委楊瓊瓔6日在立法院經濟委員會質詢時也特別關心全案進度，國家發展委員會主委龔明鑫在答詢也表示，該案已批准送案給行政院，總經費為60.31億元，行政院通常不會有太大意見，依過去經驗政院約需一個月核定。

楊瓊瓔在質詢時指出，台中會展1年平均至少有約60檔，但目前烏日台中國際展覽館只有1107個攤位，櫃位不足讓許多賣家跟產業界飽受困擾，許多人要花很多成本到外地甚至出國參展，若水湳國際會展中心西側能在中央和地方協力下完成，台中會成為串連台灣貿易業、觀光等邁向國際的平台，「西側案經過我與經濟部多次爭取溝通協調後，國發會的批准是邁向最後一哩路，這是全國性重大工程，會跟國發會追蹤後續，而行政院核定不用一個月，請國發會一起追蹤政院進度，力促一個月內核定」。

龔明鑫在回覆時表示，楊瓊瓔長期追蹤台中國際會展中心西側開發案，國發會對此案始終就是支持，也搶時間批出去，通常政院不會太久，會全力支持委員建議，追蹤行政院儘速核定。

楊瓊瓔也指出，中部產業界會展需求至少5000攤位，東側由台中市府自行籌編預算88億元預算，最大攤位數可達2360攤，預計今年整體工程完工，西側由台中市出地、中央出資委由市府興建，預計興建2100攤。

根據國發會送出的計畫，西側興建期成為113年至120年，興建總經費為60.31億元，除可提供未來台中智慧機械、自行車、重型工具機等產業展覽使用，預估興建期間平均每年創造約1800個就業機會，營運期間可創造約6655個就業機會。

