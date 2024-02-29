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社會 社會焦點 保障人權

不吃冰狂拍女客大腿　業者PO網提醒...台南怪阿北長這樣

記者林東良／台南報導

台南市安平區2月間出現1名中年大叔，在1家冰品店內，不僅不消費，還拿手機偷拍店內女客，由於他行為怪異引起店家注意出面制止，因店家從該男子手機照片內，只見女客大腿照，並未發現不雅照，所以警告對方後將他驅離，警告不要再來否則報警，業者也PO網提醒大家注意。

▲該男子涉嫌偷拍店內女客大腿照，意圖不明。（圖／示意圖，記者林東良翻攝）

▲該男子涉嫌偷拍店內女客大腿照，意圖不明。（圖／示意圖非本案當事人，記者林東良翻攝）

▲台南市安平區2月間出現1名中年大叔，在1家冰品店內，個人無消費，卻涉嫌持手機偷拍店內女客，由於他行為怪異引起店家注意出面制止，並PO網提醒大家注意。（圖／翻攝自台南大小事）

▲台南市安平區2月間出現1名中年大叔，在1家冰品店內，個人無消費，卻涉嫌持手機偷拍店內女客，由於他行為怪異引起店家注意出面制止，並PO網提醒大家注意。（圖／翻攝自台南大小事）

業者在臉書社群PO文指出：「這陣子店出現一位行為異常男子！沒有消費動作，拿手機對準女顧客！兩次追出去，他回應只是隨便拍照，好心提醒店家朋友及女性朋友們，若遇到異常男子，請直接打110或請該轄區派出所員警到場協助處理！」。

▲該男子涉嫌偷拍店內女客大腿照，意圖不明。（圖／記者林東良翻攝）▲該男子涉嫌偷拍店內女客大腿照，意圖不明。（圖／記者林東良翻攝）

據店家表示，該名男子年約40歲，身材微胖，騎著機車，在2月6日第1次到店內持手機偷拍女客人，該男子並未消費，卻一直對客人拍攝，這怪異行為引起店家注意，並上前質問對方的企圖，該男子回應只是隨便拍照，店家查看對方手機照片只有女客大腿照，並未發現有不雅照片，只好警告對方，其行為都被監視器錄下有證據，請對方不要再來，下次再來發現，就要報警查處，對方只好騎機車離去。

沒想到，該男子又數次前來，但都待在附近，所以還會被發現，是因對方穿著都一樣，所以PO文提醒店家朋友及女性朋友們，若遇到異常男子，請直接打110或請該轄區派出所員警到場協助處理。

▲該男子涉嫌偷拍店內女客大腿照，意圖不明。（圖／記者林東良翻攝）

店內女客表示，對於這種偷拍行為會令人感到不安及恐懼，尤其是當被他人告知自己被偷拍，更是會覺得慌張、噁心，這種感覺非常不好。

▲該男子涉嫌偷拍店內女客大腿照，意圖不明。（圖／記者林東良翻攝）

台南市警四分局副分局長李沐宸指出，有關台南市安平區安平路冰品店，傳出女客人遭男子拍攝照片，市警四分局獲知上情後，已派員訪談冰品店店長並取得冰品店內監視器錄影畫面，後續將通知拍攝男子到案說明拍攝動機，以釐清案情，查證有無不法。

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