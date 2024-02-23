中華電信攜手南紡購物中心　共啟3D LED沉浸式體驗新紀元

▲中華電信攜手南紡購物中心，共同響應國家發展委員會計畫，合作發展「5G元宇宙科技推動城市行銷服務創新發展計劃」，打造5G元宇宙平台「YoCity」，供民眾穿越時空，體驗歷史文化、在地人文與即時購物的樂趣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中華電信攜手南紡購物中心，響應國家發展委員會「促進5G及人工智慧導入智慧城鄉物聯網創新應用補助計畫」，合作發展「5G元宇宙科技推動城市行銷服務創新發展計劃」，以活動展會、商業領域和城市導覽三大主軸，打造5G元宇宙平台「YoCity」，供民眾穿越時空，體驗歷史文化、在地人文與即時購物的樂趣。

中華電信與南紡購物中心跨界合作，攜手打造5G元宇宙南紡購物中心商城。於23日舉辦的「5G元宇宙南紡購物中心」啟用儀式中，展示自主開發YoCity平台。本次跨界合作建構南紡購物中心商城虛擬場景，並透過攝影測量法（Photogrammetry）擬真建模技術，將南紡購物中心商城虛擬場景中的商品以3D方式呈現在民眾眼前，不僅拉近商城與民眾之間的距離，更促進多元化購物體驗的發展。25日至3月6日，將於南紡購物中心A2館B1(湯姆熊旁)舉辦「YoCity 3D LED主題沉浸式體驗展」(免費體驗)，民眾將可感受視覺的魔幻體驗。

迎接元宵佳節，中華電信以5G技術於南紡購物中心打造了極具創意的3D LED沉浸式體驗場域，並與鹽水武廟蜂炮活動合作，在元宵節進行鹽水蜂炮直播，以5G網路及3D融合技術在南紡購物中心真實呈現鹽水蜂炮現場畫面，以文化科技帶給民眾前所未有的極致震撼效果，3D LED沉浸式體驗宛如親臨蜂炮現場。24日晚間9點，將於南紡購物中心A2館B1(湯姆熊旁)舉辦「鹽水蜂炮沉浸式體驗」，除了可直擊蜂炮震撼，還可參加互動遊戲拿好禮。

為了滿足無法親臨參與的民眾，中華電信特別在YoCity平台建立了專屬的鹽水蜂炮360全景直播間，透過5G高速率低延遲以及邊緣運算等技術進行影像傳輸，讓全台民眾在遠端也能零時差的體驗鹽水蜂炮轟炸視覺震撼，不僅拉近了地域距離，更突顯透過5G高速體驗元宇宙快感，同時為城市觀光吸引力和形象注入了全新的助力。

中華電信透過YoCity平台與3D LED沉浸式體驗，讓民眾輕鬆品味悠遊城市的樂趣，漫遊YoCity平台，深度探索南紡購物中心、鹽水蜂炮等在地店家及傳統文化，與民眾共同體驗城市魅力、探索無限可能的契機。中華電信將持續結合5G文化科技等多元技術與豐富務實的專案經驗，積極與政府、企業和社會各界攜手合作，致力於城市智慧轉型，構築未來城市新願景，為民眾提供更為豐富多彩的城市體驗。