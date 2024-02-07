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桂林航空陷糾紛停飛三個月「悄悄復航」　股東海航集團：與我無關

▲桂林航空。（圖／CFP）

▲桂林航空所屬的A320彩繪機。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

桂林航空在2023年11月2日突對外宣布「停止售票」，主因在於航材供應、航空維修、資訊系統等相關保障服務的臨時撤出，無法正常執行航班營運，也有傳言指，停飛事件與股東海航集團有關。消息公布後的三個月內，桂林航空完全陷入停擺，沒有一架班機起飛，不過，進入2024年2月的首日，突然宣布復航，引起外界關注。

▲桂林航空。（圖／CFP）

《第一財經》報導，今（7）日凌晨，桂林航空的股東之一海航航空集團發布聲明稱，已經復航的桂林航空一切安全、服務、運行、經營等責任均與海航航空集團無關。截至發稿時，桂林航空對上述聲明暫無回應。

據了解，桂林航空是大陸目前唯一一間以地級市為基地營運的航空公司，專營旅遊路線並為促進當地觀光市場而成立，由桂林市政府和破產重組前的海航航空集團共同籌建，經營範圍包括國際、國內及港澳台等路線，前擁有飛機11架。

桂林航空停航主要與股東海航集團破產重整後，需要找到新的航空維修團隊和資訊保障系統，不過，海航集團宣稱桂林航空為其實控企業，要將其納入重整板塊中，引起另一方股東國資企業桂林交投方面的不滿，還派出更多管理人員，加強對桂林航空的管控，此後，桂林航空不再參與海航航空的各種會議，不再向海航航空進行工作彙報或提交業務。

由於桂林航空從運行之初便是由海航引進飛行、簽派、乘務、安全、IT等專業技術人員，同時，海航還向其派出管理人員、工程維修師等。海航集團無法掌控桂林航空後，決定不再提供服務和保障，也使得桂林航空出現三個月的停飛空窗期。

直至2月1日，桂林航空復航「桂林-天津」航線，在當天記者會上，桂林航空還稱為「盛大啓航」，包括桂林市長、國資委主任在內的多位桂林市相關高層皆出席該場記者會。不過，桂林航空的歸屬權糾紛尚未解決，也讓外界對於復航後的保障多出一份隱憂。

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