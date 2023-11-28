文大參與「青銀共居」7年有成　長輩笑說：多了很多孫子孫女

▲文大參與「青銀共居」7年有成，更讓長輩笑說：多了很多孫子孫女。（圖／文化大學提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣邁入高齡化社會，文化大學與陽明老人公寓共同合作「青銀共居」今年邁入第七年。文化大學校長王子奇表示，青銀共居推動學生與長者共居、共學，成效全國最佳，也是全台實施最久，未來將擴大推廣。現居陽明老人公寓的王奶奶則說，「在這裡我多了好多孫子、孫女，每天都會想些不同花招陪我過日子。」

面對台灣邁入高齡化社會，台北市政府借鏡國際經驗，首度在陽明老人公寓打造「青銀共居」環境，讓65歲以上長者與文大學生共同居住，當初實驗性計畫現在已經進入第七年，也是全台實施最長、成效最佳的「青銀共居」 。

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王子奇指出，文大為善盡大學社會責任，從106年與台北市政府合作，由陽明老人公寓共同進行實驗性的「青銀共居」計畫，文大學生每個月只需付3千元租金就可入住老人公寓，但得提供20小時服務學習，服務內容或是陪伴老人採購，或是教授電腦、朗讀書刊、教唱歌、示範烹飪、玩臉書等等，經由青銀共居計畫建構世代混居的環境。

王子奇進一步表示，台灣已經進入高齡化社會，透過「青銀共居」計畫，讓學生與長者共居，除讓公寓內的長者可從中學習到新世代事物，並減輕年輕學子在外賃居壓力之外，也期待能夠讓長幼雙方在相互交流當中，重新學習與不同世代的人相處，增進世代共融。

陽明老人公寓主任陳淑芬指出，全國沒有一個青銀共居專案，可以得到國家品質獎肯定，更沒有如同此專案獲世界與各重要媒體持續關注報導，更有很多縣市政府取經，但只有文大跟陽明老人公寓的專案至今仍是成效最佳，主要是文大學生表現積極穩定，以專業舉辦各式活動，吸引爺爺奶奶參與，每年高達273場次活動，服務時數超過7000小時，等同一年290天都有學生參與服務時數，數字高達全國青銀共居專案第一名。

目前居在在陽明老人公寓的王奶奶說，住在這裡，感覺自己多了好多孫子跟孫女，他們每天都會想些不同花招陪我過日子。

現為文大社工系二年級的廖宥婕表示，一開始會擔心與爺爺奶奶的相處方式，但住進來短短不到半年時間就愛上青銀共居生活型態。加上自己原本擅長營隊活動，入住老人公寓後，把營隊服務對象轉變成老人家，以長者喜歡的動、靜態活動，包括老歌手語教學、簡易動作舞蹈排練等，吸引關注參與，每一次把爺爺奶奶吸引走出房門，是她最有成就感的時候。

▲文大參與「青銀共居」7年有成，社工系廖宥婕(右一)與資傳系兩位同學都是青銀共居專案大學生，在這裡體會與長者相處之道。（圖／文化大學提供）