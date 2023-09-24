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拒被亞塞拜然統治　納卡區政府宣布「12萬人遷往亞美尼亞」

▲▼亞塞拜然轟炸納卡區。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞塞拜然20日發動閃電軍事行動，宣布奪回邊境爭議地區「納卡區」的控制權。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

亞塞拜然20日宣布重奪納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）控制權，成為巴庫當局（Baku）數十年來首度掌控這個分離主義地區。但是，自行成立的納卡共和國24日宣布，12萬居民將遷往亞美尼亞，因為他們不願受到亞塞拜然的統治，並且擔心遭到種族清洗。

納卡共和國總統顧問巴巴揚（David Babayan）說，「我們的人民不想要作為亞塞拜然的一部分生活下去。99.9%的人傾向離開我們具有歷史性的土地。我們可憐人民的命運，將作為亞美尼亞人及整個文明世界的恥辱，而被載入史書。那些要為我們命運負責的人，有天將在上帝面前為他們的罪行負責。」

根據巴巴揚說法，目前尚不清楚12萬人何時會沿著「拉欽走廊」（Lachin corridor）、也就是連接納卡區與亞美尼亞的唯一陸路通道遷離。不過，亞美尼亞戰士的繳械程序正在進行中，來自俄羅斯及紅十字會的人道主義物資也已經抵達。

▲▼ 亞美尼亞民眾20日聚集在首都葉里凡，抗議政府處理納卡區危機的方式。（圖／路透）

▲亞美尼亞民眾20日聚集在首都葉里凡，抗議政府處理納卡區危機的方式。（圖／路透）

亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）宣布，納卡區成為亞塞拜然的一部分後，將成為「天堂」，並且一再否認傷害意圖，承諾保障人民權利、好好整合該地區。與此同時，亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）因未能拯救納卡區而面臨下台呼聲。

《路透社》寫道，過去數世紀以來，納卡區受到波斯人、土耳其人、俄羅斯人、奧圖曼人及蘇聯的影響，如今人民大規模出走，又為這片山區的動盪歷史帶來另一次轉折。儘管亞塞拜然的勝利，對於蘇聯解體導致的其中一個「凍結衝突」（frozen conflicts）帶來決定性結束，卻也可能改變高加索地區的微妙權力平衡，在這裡，石油天然氣管線與種族議題縱橫交錯，俄國、美國、土耳其及伊朗都在爭奪影響力。

▲▼亞塞拜然軍隊。（圖／路透）

▲亞塞拜然軍隊。（圖／路透）

位於高加索山區的亞塞拜然、亞美尼亞已陷入緊張關係數十年，前者為突厥伊斯蘭教國家，後者為基督教國家，但最大癥結點則是邊境爭議地區納卡區。

納卡區被國際普遍認為是亞塞拜然領土，但當地居民主體是亞美尼亞人，還有自己的親亞美尼亞政府「納卡共和國」（Republic of Artsakh，又稱阿爾察赫共和國）。蘇聯解體後的30年間，兩國持續發生零星衝突及2次納卡戰爭，20日亞塞拜然軍隊發動24小時閃電軍事行動後，宣布奪回納卡區控制權，估計導致逾200人被殺、400人受傷。

▲▼部署在前線的亞美尼亞士兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲部署前線的亞美尼亞士兵。（圖／達志影像／美聯社）

第一次納卡戰爭發生在1988至1994年，當時亞美尼亞全面勝利，掌控納卡區與7個周邊地區，卻有3萬人被殺、逾100萬人流離失所，其中多為亞塞拜然人。

第二納卡戰爭發生於2020年，亞塞拜然在土耳其支持下，於短短44天內取得壓倒性勝利，奪回納卡地區1/3土地與7個周邊地區，最後在俄國調停下達成停火協議，但也導致至少6500人喪生。

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