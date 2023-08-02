內內要哭了！最辣輔導長親密片外流源頭曝　2軍人否認檢方簽結

▲最辣輔導長內內的親密影片外洩案，雄檢已將全案簽結。（圖／翻攝自內內IG）

記者陳宏瑞／高雄報導

前國軍八軍團女輔導長「內內」因與男友自拍片外洩，遭汰除後加入SWAG平台，當起直播主，引發熱烈話題。內內1日透露，有針對涉嫌散布私密片的網友提告，其中更有職業軍人，據了解，轉傳影片的網友中，雄檢將一名王姓男子緩起訴，繳交公庫2萬元，而內內所提的職業軍人由其他地檢署另案偵辦，至於外洩影片的源頭則沒有查到，高雄地檢署已將全案簽結。

有最辣女輔導長的內內在與男友的親密影片外流後，引發軒然大波，而內內也向警方提告，並擷取50多張社群媒體上的散布圖片提供給警方偵辦，但由於該社群媒體並未提供使用者的真實身分，最後警方偵辦僅查到4人涉嫌散布影片。

▲最辣輔導長內內的親密影片外洩案，雄檢已將全案簽結。（圖／翻攝自內內IG）

檢、警後續偵辦後，一名40歲的王男到案後辯稱僅是單純的分享影片，並不知源頭從何而來，雄檢在偵辦後將王男緩起訴，並繳交公庫2萬元；另一名涉嫌散布的職業軍人則屬於其他地檢署管轄，已另案偵辦中，還有一人被台南地檢署不起訴，另外一人則被台中地檢署起訴，聲請簡易判決。

至於影片外流的源頭，據了解，根據內內提供的線索，檢、警初步懷疑是軍方資管人員利用後台軟體監控流出，但向法院聲請搜索票時，卻未獲核發，因此檢方只好以關係人身分約談2名軍方人員到案，2人均否認犯行，在沒有外流影片的直接證據下，檢方於是將全案簽結。

全案簽結後，檢方再依職權聲請再議，高雄高分檢日前予以駁回，全案確定。

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