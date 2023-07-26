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涉佔8萬貨款遭公司提告解僱　貨運行前員工半夜提油縱火洩憤

▲▼貨運公司前員工涉佔貨款被解僱，懷恨半夜提油縱火 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲貨運公司前員工涉佔貨款被解僱，懷恨半夜騎機車提油縱火 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一家貨運公司的貨物存放區日前半夜發生火警，經消防人員及時撲滅火勢沒造成傷亡，經警方調閱監視器發現一名男子拿寶特瓶裝汽油潑灑，點火後騎機車逃逸，警方以車追人循線將他逮補，他表示自己是前員工，與貨運公司有8萬元貨款糾紛，才會狹怨縱火，訊後依恐嚇、縱火等罪移送偵辦。

據悉，23日凌晨3時許，思源路上一家貨運公司貨品存放區，突然冒出火煙，消防人員立即前往佈水線灌救，幸好及時撲滅沒有引起更大火勢；警方為了釐清火災原因，經調閱監視器發現，36歲許姓男子涉有重嫌。

▲▼貨運公司前員工涉佔貨款被解僱，懷恨半夜提油縱火 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，許男是貨運公司前員工，負責開貨車收送貨品，但任職才3個月，收取貨款與帳面短缺了8萬元，貨運公司懷疑他涉嫌侵佔，對他提告，被離職後他懷恨在心，趁半夜用寶特瓶裝汽油，騎機車跑到貨運公司存貨區潑灑，點燃後隨即騎機車逃逸。

許男為了躲避查緝，先騎機車繞到台北市萬華區，再繞到桃園龜山區，再由朋友開車接應送他回新莊區住家，警方根據車牌以車追人，並持拘票將他逮補，訊後依恐嚇、縱火等罪移送偵辦。

▼警方循線將他逮補送辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼貨運公司前員工涉佔貨款被解僱，懷恨半夜提油縱火 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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