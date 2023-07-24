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米其林主廚擔任顧問！台北喜來登安東廳推12道新菜　吃得到A5和牛

▲米其林主廚擔任顧問！台北喜來登安東廳推10道新菜　吃得到A5和牛。（圖／記者黃士原攝）

▲日本A5和牛菲力。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台北喜來登館內餐廳「安東廳」經半年調整，延攬米其林一星餐廳「教父牛排」前行政主廚吳曉芳為顧問，帶領團隊更專注於牛排料理，讓安東廳重新聚焦為「高級牛排館」，吳曉芳同時也將既有菜單重新設計，並且推出10道新菜單，其中包括日本A5和牛菲力、澳洲M9老饕牛排。

▲米其林主廚擔任顧問！台北喜來登安東廳推10道新菜　吃得到A5和牛。（圖／記者黃士原攝）

▲澳洲M9和牛上蓋肉。（圖／記者黃士原攝）

吳曉芳顧問（現已更名為吳小芳）於美國廚藝名校 CIA （The Culinary Institute of America）畢業，投身牛排領域超過20年，之前擔任「教父牛排」行政主廚一職，5度拿下米其林一星。今年6月起受邀成為台北喜來登館安東廳牛排館顧問，安東廳也將著重聚焦「牛排」，集結美、日、台、澳4個國家10款牛排，以及適合多人分享的24盎司30天乾式熟成丁骨牛排。

▲米其林主廚擔任顧問！台北喜來登安東廳推10道新菜　吃得到A5和牛。（圖／記者黃士原攝）

▲蟹肉餅。（圖／記者黃士原攝）

吳曉芳顧問將安東廳既有菜單重新設計，新推出使用日本A5和牛、澳洲M9老饕牛排2款牛排，澳洲M9和牛上蓋肉介於日本和牛的油花甜感與美國和牛重肉感，而日本A5和牛菲力特選日本熊本縣的A5等級和牛，因脂肪融點低，煎過呈現極致軟嫩且肉汁飽滿。

▲米其林主廚擔任顧問！台北喜來登安東廳推10道新菜　吃得到A5和牛。（圖／記者黃士原攝）

▲炸虎蝦。（圖／記者黃士原攝）

▲米其林主廚擔任顧問！台北喜來登安東廳推10道新菜　吃得到A5和牛。（圖／記者黃士原攝）

▲雞尾酒蝦。（圖／記者黃士原攝）

夏季新前菜共有8種選擇，以雞尾酒蝦、蟹肉餅及炸虎蝦3款最具特色，「雞尾酒蝦」為常見的西式開胃菜，新鮮白蝦沾上辣椒醬、檸檬汁、香料等特製醬料，酸辣開胃。「蟹肉餅」手工精挑新鮮藍蟹肉混和洋蔥煎炸，搭配柳橙蛋黃醬、自製辣椒油與彩椒丁；「炸虎蝦」選用台灣黑虎蝦裹粉酥炸，搭配西谷米脆片與墨西哥莎莎醬，以青蔥醬畫盤點綴哈里薩辣醬。

▲米其林主廚擔任顧問！台北喜來登安東廳推10道新菜　吃得到A5和牛。（圖／記者黃士原攝）

▲雞肉澄清湯。

湯品延續安東廳傳統的「干邑風味龍蝦湯」、口感改良為順滑細綢的「蘑菇卡布奇諾湯」以及選用帕達諾、莫札瑞拉及瑞士葛瑞爾3種起司與薄脆吐司的「焗烤洋蔥湯」，另有讓人耳目一新「雞肉澄清湯」，以法式清湯為底，加入自製雞肉丸與自製蝦餃，為夏季捎來一絲清爽。

另外，牛排皆提供6種配菜供選擇，必嚐「烤娃娃菜」以48個月熟成的伊比利火腿邊角料煨煮，再點綴烘乾火腿薄脆，清爽鮮甜；另推薦「玉米」有別以往奶油甜香，以帶著辣勁的是拉差醬增味。

▲王國政師傅創新粵式料理「鮑汁荔蓉釀遼參」（右）與Grace Choy蔡孫美華師傅招牌私房菜「秘製辣味老虎蝦」（左）。（圖／台北W飯店提供）

▲王國政師傅創新粵式料理「鮑汁荔蓉釀遼參」（右）與Grace Choy蔡孫美華師傅招牌私房菜「秘製辣味老虎蝦」（左）。（圖／台北W飯店提供）

台北W飯店31樓紫艷中餐廳7月30日則是由王國政主廚與香港Grace Choy主廚推出聯合菜單，重新演繹傳統家常菜，獻上「New Classic 新經典」美饌。王國政此次帶來多款手法別緻的新經典大菜，套餐亮點包含採吊湯技法製成的「拉拉山水蜜桃馬告花膠燉雞湯」，湯體運用烏骨雞熬製出鮮美雞湯、再輔以紅響螺與花膠一同入湯，並融入水蜜桃的天然甘甜與台灣特有馬告辛香料的優雅香氣。

單點菜色中，「淮香本地田雞腿」將豐潤的腿肉裹上蛋白漿酥炸，以五香粉炒過的淮鹽調味；「主廚香麻水煮牛」則特選牛背肩肉製作，3個部位的交會處巧妙融合了牛筋的韌性與豐富油脂香，口感絕佳。

▲「New Classic 新經典」個人套餐每位2980元+10% 由兩位主廚重新演繹傳統家常菜。（圖／台北W飯店提供）

▲「New Classic 新經典」個人套餐每位2980元+10% 由兩位主廚重新演繹傳統家常菜。（圖／台北W飯店提供）

Grace Choy為香港頗負盛名的私房菜好手，這次來台客座帶來了「家鄉煎嘉義藕餅」套餐與單點都能吃到，其混合蓮藕、梅頭肉與本地蝦米，煎至金黃色澤，爽脆與嚼勁口感兼具。單點菜式中，「奄仔蟹黑松露蒸苗栗牧場雞蛋」透過家庭餐桌上常見的蒸蛋為靈感，鋪上處女蟳蒸煮，後淋灑花雕酒與黑松露醬；「清湯台南牛坑腩」則將牛腩與蘿蔔燜煮至熟透，任清甜的肉汁滲入軟嫩蘿蔔，完美呈現食材原味。

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