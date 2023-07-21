玩捷克最推「類TPASS」　搭車整天只要2百！大眾運輸疫後漲1／4

▲捷克布拉格大眾運輸方便，車票也相對便宜。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

中華航空正式開闢台北－布拉格航線，每周飛行兩班次，暑假期間已全數滿載。針對自由行的旅客，捷克觀光局台灣市場顧問夏沛倫建議多加利用大眾運輸，不過車票在疫情期間也有上漲約四分之一，但除非要到郊區，否則不建議自駕，且捷克駕駛人脾氣較暴躁、常按喇叭，可能會嚇到觀光客。

夏沛倫表示，捷克大眾運輸便利，且馬路上開車、停車麻煩，有時走路十分鐘的路程，開車反而要繞20到30分鐘。捷克的大眾運輸車票是「買時間」，分為半小時、一小時、90分鐘、24小時、7天，在這個期間都可以不限量搭乘任何交通工具，如地鐵、輕軌、公車等，其中24小時的車票在疫情期間從120克朗（約新台幣173元）上漲為150克朗（約新台幣216元）。

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▲▼捷克駕駛人脾氣較暴躁，經常對路人按喇叭。（圖／記者李宜秦攝）

夏沛倫表示，旅客只要買好車票，再到車站入口完成「打印」日期時間，就可以啟用車票搭車，不過要注意火車可能會有分區，若是跨區搭乘就要另外付費，以學生月票而言，三個月的車票只要700克朗（約新台幣1009元），當地人多會購買年票。

夏沛倫表示，在捷克搭車幾乎很少遇到查票員，但是若是逃票被查到，就要付上車票25到30倍的罰款，而且查票員還會自備刷卡機，讓逃票者不得不付錢。他建議，若是沒有要到郊區旅遊，基本上最推薦搭乘大眾運輸，雖然火車誤點率偏高，但整體而言仍是很方便，部分路段還會有臥鋪列車。

▲▼布拉格隨處可見共享單車，多為遊客使用。（圖／記者李宜秦攝）

夏沛倫表示，旅客也可以選擇自駕，捷克跟台灣一樣為左駕駛，只要利用Google Map都可以找到正確地址，不過捷克的駕駛人脾氣暴躁，很喜歡按喇叭，但也有駕駛人會禮讓行人。

另外在布拉格街上隨處可見共享單車，夏沛倫表示，共享單車非政府管轄，因此不在交通票使用範圍內，多數使用者都是觀光客，本地人因為單共享單車隨意停車的問題，對此交通工具並不是很喜歡，甚至還會有惡意人士將共享單車丟入河裡。