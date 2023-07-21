　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

玩捷克最推「類TPASS」　搭車整天只要2百！大眾運輸疫後漲1／4

▲▼捷克布拉格。（圖／記者李宜秦攝）

▲捷克布拉格大眾運輸方便，車票也相對便宜。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

中華航空正式開闢台北－布拉格航線，每周飛行兩班次，暑假期間已全數滿載。針對自由行的旅客，捷克觀光局台灣市場顧問夏沛倫建議多加利用大眾運輸，不過車票在疫情期間也有上漲約四分之一，但除非要到郊區，否則不建議自駕，且捷克駕駛人脾氣較暴躁、常按喇叭，可能會嚇到觀光客。

夏沛倫表示，捷克大眾運輸便利，且馬路上開車、停車麻煩，有時走路十分鐘的路程，開車反而要繞20到30分鐘。捷克的大眾運輸車票是「買時間」，分為半小時、一小時、90分鐘、24小時、7天，在這個期間都可以不限量搭乘任何交通工具，如地鐵、輕軌、公車等，其中24小時的車票在疫情期間從120克朗（約新台幣173元）上漲為150克朗（約新台幣216元）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼捷克布拉格。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼捷克駕駛人脾氣較暴躁，經常對路人按喇叭。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼捷克布拉格。（圖／記者李宜秦攝）

夏沛倫表示，旅客只要買好車票，再到車站入口完成「打印」日期時間，就可以啟用車票搭車，不過要注意火車可能會有分區，若是跨區搭乘就要另外付費，以學生月票而言，三個月的車票只要700克朗（約新台幣1009元），當地人多會購買年票。

夏沛倫表示，在捷克搭車幾乎很少遇到查票員，但是若是逃票被查到，就要付上車票25到30倍的罰款，而且查票員還會自備刷卡機，讓逃票者不得不付錢。他建議，若是沒有要到郊區旅遊，基本上最推薦搭乘大眾運輸，雖然火車誤點率偏高，但整體而言仍是很方便，部分路段還會有臥鋪列車。

▲▼捷克布拉格。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼布拉格隨處可見共享單車，多為遊客使用。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼捷克布拉格。（圖／記者李宜秦攝）

夏沛倫表示，旅客也可以選擇自駕，捷克跟台灣一樣為左駕駛，只要利用Google Map都可以找到正確地址，不過捷克的駕駛人脾氣暴躁，很喜歡按喇叭，但也有駕駛人會禮讓行人。

另外在布拉格街上隨處可見共享單車，夏沛倫表示，共享單車非政府管轄，因此不在交通票使用範圍內，多數使用者都是觀光客，本地人因為單共享單車隨意停車的問題，對此交通工具並不是很喜歡，甚至還會有惡意人士將共享單車丟入河裡。

ET快訊
過彎撞路樹！　「甩尾神車」噴火狂燒
快訊／台積電狂殺21元！　指數大跌280點
搭豪華郵輪　女艙內跌一跤死亡
台中男騎樓當眾扒光女友人性侵　塞850元補償
真實版《絕世網紅》！亞歷媽爆霸凌「截圖鐵證」受害者增至3人
火辣女拳手獲勝露奶遭禁賽！　她下台後當網黃賺翻

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

玩捷克最推「類TPASS」　搭車整天只要2百！大眾運輸疫後漲1／4

杜蘇芮今生成！彭啟明揭「可能移動路徑」　2地區雨彈來襲

避免病患個資外流　台南市藥師公會大規模水溶銷毀過期處方箋

資源回收+十字訣助環保　南大附小氣候與生態當教材

「海關的水很深」　破槍毒紀錄英雄被打入冷宮

陳紫渝帥警男友年薪公開！　鄉民讚她「最佳台女」

杜蘇芮颱風今生成！　最新各國路徑出爐「不少通過台灣」

「杜蘇芮」颱風今將生成！不排除發海警　侵台機率提高

妹北漂「寧低薪」拒回老家！哥直呼超不懂　全場齊回：問題在你家

高雄苓雅大停電「3338戶一片黑」　台電搶修4小時完成復電

想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

16歲少年車手領500萬　遭「假刑警」擄走丟包

李多慧SOLO舞練習過程曝光　「下腰舞」背後展超敬業態度！

黃子佼沉寂1個月首發文！　淚謝孟耿如：用餘生彌補

Sandy 4月兒「太像吳宗憲」！　嫩嬰肉照曝光：洗基因失敗

亂咬東西！萌貓面壁罰站　無辜喵喵叫求爸原諒QQ

小海豹從角落彈跳而來　圓大眼看鏡頭畫面萌翻

玩捷克最推「類TPASS」　搭車整天只要2百！大眾運輸疫後漲1／4

杜蘇芮今生成！彭啟明揭「可能移動路徑」　2地區雨彈來襲

避免病患個資外流　台南市藥師公會大規模水溶銷毀過期處方箋

資源回收+十字訣助環保　南大附小氣候與生態當教材

「海關的水很深」　破槍毒紀錄英雄被打入冷宮

陳紫渝帥警男友年薪公開！　鄉民讚她「最佳台女」

杜蘇芮颱風今生成！　最新各國路徑出爐「不少通過台灣」

「杜蘇芮」颱風今將生成！不排除發海警　侵台機率提高

妹北漂「寧低薪」拒回老家！哥直呼超不懂　全場齊回：問題在你家

高雄苓雅大停電「3338戶一片黑」　台電搶修4小時完成復電

民調／警訊！陳建仁獲46％滿意度　不滿意民眾兩個月增加1百萬

告NONO被威脅「選舉後就做了妳」：等著！她硬起來揪幕後黑手

疑車速過快！139縣道過彎撞路樹　百萬跑車噴火狂燒...駕駛送醫

快訊／台積電重挫21元至558　指數大跌280點萬七失守

看似茶葉及布丁粉...打開是海洛因+安毒　竹南警抄出5000萬黑貨

玩捷克最推「類TPASS」　搭車整天只要2百！大眾運輸疫後漲1／4

立榮「金廈小三通機+酒」玩3天8167元起　還有VIP貴賓室、機場接送

「胸部摸到硬塊」慈愛醫3方法判斷乳腺腫瘤　最好預防是結紮

蔡卓宜崩潰臉被拍「深夜坦承真實原因」！　見圖真的想哭：給個面子

祖孫三代搭莎倫娜號郵輪遊日！婦凌晨艙房跌一跤…心臟病發猝死

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

生活熱門新聞

陳紫渝警男友年薪公開　鄉民讚她「最佳台女」

她寧低薪拒回老家　哥嘆超不懂　

風向大變「Melody奪房貪財」　她1句開嗆！網秒懂

杜蘇芮路徑大修！歐洲模式預測「撞台灣」　氣象局：往南機率高

他問「這輸入法還有人學？」一票人點頭：速度超神

熱炒店老闆被起底「曾酒駕」　網反串狂刷4字

杜蘇芮颱風今將生成　不排除海警、侵台機率提高

杜蘇芮颱風今生成！　最新各國路徑出爐

年薪600萬工程師徵婚！「顧家就好」月給2萬零用

越熱越旺！「大暑有喜」4習俗曝光

政大財政系女學生被冷氣砸死　校方證實：深感遺憾「已慰問家屬」

才復合67天　「輔大陳若儀」被新男友分了

大暑巧遇虎爺生日！「4生肖」迎來大運

杜蘇芮明將生成詭步逼台　雨彈甩4天

更多熱門

相關新聞

台灣虎航拚Q3掛牌創新版　下半年再拓日本新航點

台灣虎航拚Q3掛牌創新版　下半年再拓日本新航點

華航（2610）集團子公司台灣虎航（6757）將於Q3完成創新板上市，今（20）日舉辦業績發表會，董事長陳漢銘坦言，能走到今天真的不容易，虎航原定2020年轉上市，但受疫情影響延宕；去年10月國門重啟以來虎航營收亮眼，現在挾暑假旅遊大爆發的有利情勢，將持續就核心事業在旅遊市場耕耘，下半年將持續拓展新航點，將評估日本青森、秋田等城市。

捷克換錢陷阱曝！專家籲用信用卡

捷克換錢陷阱曝！專家籲用信用卡

捷克疫後漲5成　連小費都變貴

捷克疫後漲5成　連小費都變貴

華航飛機餐　端出米其林三星料理

華航飛機餐　端出米其林三星料理

台捷友好！華航開航台北－布拉格

台捷友好！華航開航台北－布拉格

關鍵字：

華航布拉格

讀者迴響

熱門新聞

另一角度驚悚片！政大女剛停下腳步遭冷氣砸死

陳紫渝警男友年薪公開　鄉民讚她「最佳台女」

她寧低薪拒回老家　哥嘆超不懂　

政大女被砸死　爸爸痛心提2質疑

風向大變「Melody奪房貪財」　她1句開嗆！網秒懂

蘆洲1人墜6樓倒臥血泊　緊急搶救中

13歲少女「當誘餌」抓色狼　警監控下竟被載走性侵

杜蘇芮路徑大修！歐洲模式預測「撞台灣」　氣象局：往南機率高

從八里到新店學開車…政大女被冷氣砸死！家屬悲痛難接受　

他問「這輸入法還有人學？」一票人點頭：速度超神

「大蛇從天降落」嚇壞洗衣阿姨

八成胰臟癌患者「都有1症狀」！　醫點名9高風險族群

Melody前夫爆「頻繁進出醫院」：現在只想活下去

熱炒店老闆被起底「曾酒駕」　網反串狂刷4字

《不熙娣》班底偷錢還提告！她折磨3年：好累

更多

最夯影音

更多
想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常

想寫頭髮...當機寫成頭鬆　揭開補習班老師錯字日常
隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

黃子佼還原事發心境「什麼都不要了」　「孟耿如蠻力破門」：為什麼要救我！

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

皮夾1萬5噴飛掉滿地！　父女路過幫撿起送警局

16歲少年車手領500萬　遭「假刑警」擄走丟包

16歲少年車手領500萬　遭「假刑警」擄走丟包

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面