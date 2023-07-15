拜「性愛大神」求復合！她遭性侵問：沒射有效嗎　事後還幫神棍求情

▲北市女子為求與前男友復合而求助神棍，但卻遭到性侵，事後提告還反幫神棍求情。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／台北報導

北市一名女子為了想跟前男友復合，因而求助開設私人神壇的黃姓男子，沒想到卻被騙到飯店開房，要她裸身跪拜「性愛大神」來挽回感情，黃男還假借作法趁機性侵。案經女子提告，黃男一審被判刑3年6月，全案上訴二審，而因黃男已2度賠償，女子也出面請求法官給予緩刑，二審法官最終改判他2年徒刑，緩刑5年，及提供義務勞務200小時。

根據判決，黃男於2010年6月起開設私人神壇，並以「月老」為號召，宣稱提供感情、姻緣等諮詢服務，而女子2020年間因與前男友分手，為尋求複合，於是透過臉書尋求黃男協助。

不料，黃男卻於同年5月23日上午9時許將女子約到飯店開房，謊稱要請出「性愛大神」促成女子跟前男友復合，要求女子先洗澡淨身，並且僅圍浴巾跪拜神像，待女子照做之後，他竟趁機褪去女子浴巾變成全裸，愛撫女子全身、嘴裡唸唸有詞，裝模作樣狀似作法，藉機性侵對方。

過程中，女子曾表示遲疑，但黃男謊稱，只要聽信並配合，「前男友就會回來」，女子不敢抗拒，因此遭性侵得逞。事後女子察覺黃男沒射精，還傻傻的傳訊詢問，「老師作法沒射精是否會影響效果」。

黃男當下收到訊息，擔心事跡敗露，連忙把女子叫回神壇，並且臭罵對方，「你給我刪掉！我看那個字（指射精），看的很噁心，通通刪掉！」甚至強取女方手機刪光彼此對話記錄。女方經友人提醒，驚覺受騙，趕緊驗傷提告。

案經女子提告，黃男賠償女子71萬元，而台北地院考量雙方已和解，依強制性交罪判刑3年6月。黃男不服提出上訴，並且再度賠償女子58萬元。

二審法院開庭時，女子也出面表示，「黃男當初因思慮欠周，犯下錯誤，現已2度賠償本人，設法撫平本人創傷，若仍讓被告坐牢，使他沾染惡習，對於社會損失更大，故請法院考慮判決被告緩刑，以促自新，似乎比讓他坐牢更好」。法官審理後，則改判黃男2年徒刑，緩刑5年，及提供義務勞務200小時。